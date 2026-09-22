Die Zalando-Aktie meldet sich nach den schwachen vergangenen Wochen wieder etwas zurück. Am Dienstag geht es um rund +2,7% auf 22,14 € nach oben. Vom 52-Wochen-Hoch bei 30,43 € ist der Kurs trotzdem noch weit entfernt. Dabei läuft es im operativen Geschäft deutlich besser, als es der Aktienkurs zuletzt vermuten lässt. Warum der Kurs trotz guter Zahlen nicht mitzieht Zalando wächst wieder ordentlich, wobei die Übernahme von ABOUT YOU einen großen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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