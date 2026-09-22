Bei SpaceX steht Ende September einer der bisher wichtigsten Starship-Flüge an. Flight 14 soll erstmals den Erdorbit erreichen und dabei 26 Starlink-V3-Satelliten aussetzen. Nach dem deutlichen Rückgang der Aktie seit dem Hoch kommt der Test zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger wieder stärker darauf schauen, wie schnell SpaceX aus Starship ein System machen kann, das regelmäßig Geld verdient. Flight 14 soll liefern, was bisher noch fehlt SpaceX peilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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