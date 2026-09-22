Lange war es ruhig geworden um die Aktie von ARM Holdings, doch in den letzten drei Tagen geht es für den britischen Chipdesigner wieder sehr dynamisch nach oben. Allein am Montag legte der Anteilsschein mehr als +17% zu und war damit bester Wert im Nasdaq 100. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk und sind jetzt sogar neue Rekorde möglich? Haas macht Anlegern Mut Den entscheidenden Impuls lieferte CEO Rene Haas. Er zeigte sich zuletzt deutlich zuversichtlicher, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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