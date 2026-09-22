Bitcoin lässt den Worten nun Taten folgen. In meiner Analyse vom Wochenende hatte ich einen nachhaltigen Ausbruch über 82.290 beziehungsweise rund 83.000 US$ als entscheidenden Trigger für den nächsten Aufwärtsimpuls definiert. Genau dieser Befreiungsschlag ist zum Wochenstart gelungen und mit Kursen über 86.000 US$ wurde selbst das erste Ziel bei 85.577 US$ bereits abgearbeitet. Damit rückt jetzt die Frage in den Mittelpunkt, ob Bitcoin sogar wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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