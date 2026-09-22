Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 22.09.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.833 Punkten. Der Index formatierte am Morgen das Tagestief. Es ging von hier aus zunächst vergleichsweise moderat aufwärts. Am Vormittag schwenkte der Index in eine Seitwärtsbox, die am Nachmittag nach Norden aufgelöst worden ist. Mit Aufnahme des offiziellen Handels stellte sich dann Kaufdruck ein, der den Nasdaq bis zum Handelsschluss an und über die 30.600 Punkte-Marke gebracht hat. Der Tagesschluss wurde knapp über dieser Marke formatiert.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Starker Trend - Bullisches Chartbild: Der Nasdaq 100 verzeichnete ein deutliches Plus (+727 Punkte) und schloss über der Marke von 30.600 Punkten. Sowohl der 1h-Chart als auch der 4h-Chart senden bullische Signale, solange der Index über dem SMA20 notiert.

Der Nasdaq 100 verzeichnete ein deutliches Plus (+727 Punkte) und schloss über der Marke von 30.600 Punkten. Sowohl der 1h-Chart als auch der 4h-Chart senden bullische Signale, solange der Index über dem SMA20 notiert. Erwartete Tagesrange - Wahrscheinlichkeit: Für den heutigen Handelstag (22.09.2026) wird nach dem starken Anstieg eine leichte Konsolidierung erwartet - die Tagesrange wird zwischen 30.129/30.358 Punkten (Süden) und 30.711/30.797 Punkten (Norden) angesetzt (Bear-Szenario: 55 - Wahrscheinlichkeit).

Für den heutigen Handelstag (22.09.2026) wird nach dem starken Anstieg eine leichte Konsolidierung erwartet - die Tagesrange wird zwischen 30.129/30.358 Punkten (Süden) und 30.711/30.797 Punkten (Norden) angesetzt (Bear-Szenario: 55 - Wahrscheinlichkeit). Zentrale Key-Levels: Entscheidender Dreh- und Angelpunkt auf der Unterseite ist der massive Supportbereich bei ca. 29.420-29.488 Punkten (SMA50/SMA200). Auf der Oberseite liegen die nächsten Hauptwiderstände im Bereich 30.724 bis 30.782 Punkten mit Blick auf ein Allzeithoch.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 29.833 Punkten und markierte im frühen Handel das Tagestief. Von hier aus setzte eine moderat aufwärts gerichtete Bewegung ein. Nach einer Konsolidierung in einer Seitwärtsbox am Vormittag brach der Index am Nachmittag dynamisch nach oben aus.

Mit Beginn der US-Haupthandelszeit intensivierte sich der Kaufdruck spürbar und trieb den Nasdaq 100 aktuell bis an und über die Marke von 30.600 Punkten. Der Tagesschlusskurs etablierte sich knapp oberhalb dieser Hürde....

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