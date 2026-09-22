DAX Prognose für Dienstag, 22.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.479 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich wurde das Tagestief formatiert. Der DAX konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels sukzessive weiter aufwärtsschieben. Die Aufwärtsbewegung lief am Nachmittag zunächst aus. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte sich der Index bis zum Xetra Schluss wieder etwas aufwärtsschieben. Zum Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX moderat erholen, gab zum Handelsschluss aber wieder leicht nach. Der DAX formatierte bei 25.655 Punkten den Tagesschluss.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Kurzfristiges Chartbild aufgehellt: Durch den Sprung über die 200-Stunden-Linie (SMA200) und die 50-Stunden-Linie (SMA50) hat sich die Lage im 1h-Chart bullisch gedreht. Solange der DAX über der SMA20 bei 25.636 Punkten bleibt, liegen die nächsten Kursziele bei 25.825/40 und 26.020/35 Punkten .

Setup-Pivot bei 25.643 Punkten: Die Marke von 25.643 Punkten dient heute als zentraler Dreh- und Angelpunkt (Pivot): Oberhalb von 25.643 PKT: Aktivierung des Long-Setups mit Stufen-Zielen bis 25.821 bzw. 26.057 PKT. Unterhalb von 25.643 PKT: Aktivierung des Short-Setups in Richtung 25.452 und 25.350 PKT.

Leichte Bären-Tendenz - Fear-Sentiment: Trotz der Erholung im 1h-Chart liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Tages-Szenario auf Basis der Vorbörse bei 55 % (erwartete Range: 25.731-25.814 auf der Oberseite bzw. 25.564-25.421 auf der Unterseite). Der Fear - Greed Index signalisiert mit 34 Punkten ("Fear") weiterhin Zurückhaltung unter den Marktteilnehmern.

DAX Aktuell: Der deutsche Leitindex ist heute Morgen bei 25.643 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index 164 Punkte über der ersten vorbörslichen Indikation des Vortages, liegt jedoch knapp 12 Punkte unter dem gestrigen Xetra-Schlusskurs.

Rückblick: So entwickelte sich der DAX am Montag (21.09.2026)

Der DAX startete gestern bei 25.479 Punkten in die Handelskursfeststellung, wobei das Tagestief bereits in der Vorbörse markiert wurde. Mit Beginn des Xetra-Handels übernahmen die Bullen die Regie und schoben den Index sukzessive nach oben. Nach einem moderaten Rücksetzer am Nachmittag zog die Notierung bis zum Xetra-Schluss wieder an. Nachbörslich gaben die Kurse nach einer leichten Erholung wieder etwas nach, sodass der Tagesschluss schließlich bei 25.655 Punkten formatiert wurde....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.