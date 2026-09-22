Ein Beitrag von Ariane Hofstetter und Michael Diegelmann, Geschäftsführer der CPT GmbH Ein Bond-Investor kommt selten allein. In Zukunft haben sie KI-Agenten an ihrer Seite. Und die geben klare Signale, ob eine Anleihe gezeichnet oder verworfen werden sollte. Agentic Finance wird den gesamten Anleihezyklus prägen - von der ersten Platzierung, Überwachung der Covenants bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Die Anleiheemission steht in den Startlöchern: Volumen, Struktur und Timing stehen. Doch die angesprochenen Bond-Investoren zögern. Nicht, weil der Coupon nicht passt - sondern weil KI-Agenten in den Angebotsinformationen des Emittenten Schwachstellen gefunden haben, die gegen eine Zeichnung sprechen: ein operatives Ergebnis, von dem zu wenig in barer Münze ankommt, ein steigender Verschuldungsgrad, der Zweifel an der Schuldendienstfähigkeit aufkommen lässt oder ein Covenant, der auf wackligen Beinen steht. KI-Agenten schaffen eine neue Transparenz, die Ungereimtheiten in den Finanzinformationen konsequent aufdeckt. Gleichzeitig eröffnen sich für Anleiheemittenten neue Möglichkeiten, die Bond-Story belastbar zu kommunizieren. Willkommen im Agentic-Finance-Zeitalter.KI-Agenten agieren als kritischer Stakeholder Hinter Agentic AI im Finanzbereich stehen spezialisierte KI-Agenten, die zu Multiagentensystemen verbunden ...

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