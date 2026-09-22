Ab Anfang Oktober steigt Nicolas Cheron in die Geschäftsführung von ImmoScout24 auf und leitet die Online-Plattform künftig gemeinsam mit Dr. Gesa Crockford. Er übernimmt die Verantwortung für das Private Business. Daniel Hendel scheidet aus dem Führungsgremium aus. Nicolas Cheron wird zum 01.10.2026 Teil der Geschäftsführung von ImmoScout24 und verantwortet das Private Business. Künftig leitet er ImmoScout24 zusammen mit Dr. Gesa Crockford. Cheron ist seit über 15 Jahren bei ImmoScout24 tätig und ...

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