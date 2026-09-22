Ljubljana (ots) -- Das deutsche Unternehmen WATERROWER/NOHRD wird in der Kategorie "Größere Unternehmen" für den NOHRD StepTower ausgezeichnet, der Fitness und Funktionalität miteinander verbindet- Das lettische Unternehmen "Carbon Less Future" wird in der Kategorie "Unternehmer und kleine Unternehmen" für seine CLF-Wachstumscontainer ausgezeichnet, die das Wachstum von Bäumen unter unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen ermöglichen- Der französische Visionär Philippe Starck erhält die "Auszeichnung für das Lebenswerk" für sein jahrzehntelanges Engagement, Design einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen- Die polnische Designerin Maria Gil erhält den "Next Generation Design Award" für ihre Neuinterpretation von Alltagsgegenständen- Der anlässlich des zehnjährigen Bestehens der DesignEuropa Awards erstmals verliehene Publikumspreis ging an Showee, eine intelligente Dusche des spanischen Unternehmens Showee Smart Wellness, die sich an die Bedürfnisse ihrer Nutzerinnen und Nutzer anpasstEuropäisches Design und europäische Innovation wurden heute in Ljubljana (Slowenien) gefeiert, als das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Gewinner der wichtigsten Designpreise der EU bekanntgab.Zu den diesjährigen Gewinnern gehörten Designer aus Deutschland, Frankreich, Lettland, Polen und Spanien, die die Vielfalt des europäischen Designs widerspiegeln und ökologische Lösungen, Fitness und Wohlbefinden, Nachwuchstalente und ein Leben voller einflussreicher Designs umfassen.Bei der Preisverleihung, die den 10. Jahrestag der DesignEuropa Awards (https://www.euipo.europa.eu/de/designs/designeuropa-awards/) feierte, kamen Designer, Unternehmen und Fachleute für geistiges Eigentum aus ganz Europa und darüber hinaus zusammen, um inspirierende Designs zu würdigen, die das tägliche Leben verbessern und zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt beitragen.Der Exekutivdirektor des EUIPO, João Negrão, erklärte: "Großartiges Design hat die Kraft, die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und die Welt um uns herum erleben, zu verändern. Seit zehn Jahren werden mit den DesignEuropa Awards die Kreativität und der Ehrgeiz des europäischen Designs gewürdigt, von der nächsten Generation von Designtalenten bis hin zu weltberühmten Designern wie Philippe Starck. Indem wir diese Errungenschaften anerkennen und schützen, tragen wir dazu bei, dass sich europäisches Design weiterentwickelt, Mehrwert schafft und eine nachhaltigere und wettbewerbsfähigere Zukunft gestaltet."Karin Zvokelj, Direktorin des slowenischen Amtes für geistiges Eigentum (http://www.uil-sipo.si/), die die diesjährigen Awards mit ausrichtete, fügte hinzu: "Es war mir eine Freude, die DesignEuropa Awards in Ljubljana begrüßen zu dürfen und europäische Kreativität von ihrer besten Seite zu erleben: Produkte, die unverwechselbar und innovativ sind und die etwas bewegen sollen. Wenn ein herausragendes Design geschützt ist, wird es zu einem wertvollen Vermögenswert für Unternehmen - einem, der einen Mehrwert schafft und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Ich hoffe, dass die Geschichten der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgerweitere Unternehmen in Slowenien und ganz Europa dazu ermutigen, den Wert ihrer eigenen Designs anzuerkennen und das zu schützen, was ihre Produkte einzigartig macht."Die Auszeichnung in der Kategorie "Größere Unternehmen" wurde für den NOHRD StepTower vergeben, den der deutsche Hersteller WATERROWER/NOHRD entworfen hat. Der NOHRD StepTower wurde entwickelt, um der Herausforderung gerecht zu werden, Sport in moderne Wohnräume zu integrieren, und vereint zahlreiche Trainingsmöglichkeiten in einem kompakten, eleganten Möbelstück. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Dominik Kuprecht, erklärte: "Wir haben erkannt, dass Holz als Grundmaterial für Fitnessgeräte etwas ganz Besonderes sein kann. Wir wollen nicht, dass Fitnessgeräte im Keller verschwinden, wo sie niemand zu sehen bekommt."Das lettische Unternehmen Carbon Less Future erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Unternehmer und kleine Unternehmen" für seine innovativen CLF-Wachstumscontainer. Das modulare System wurde entwickelt, um lokalen Bäumen ein Wachstum unter optimalen Bedingungen zu ermöglichen. Zudem fördert es das Umweltbewusstsein und stärkt das gemeinschaftliche Engagement. Die Designern Aivis Garais und Aigars Jacuks erklären: "Unser Motto ist, Wälder mitten in den Städten anzulegen. Man könnte das System sogar zum Mond schicken, und es würde auch dort noch Bäume wachsen lassen."Bei der Ausgabe 2026 wurde erstmals auch der Publikumspreis eingeführt, bei dem die Öffentlichkeit im Rahmen einer Online-Abstimmung ihr Lieblingsdesign wählen konnte. Der Gewinner in dieser Kategorie war Showee, entworfen von dem spanischen Unternehmen Showee Smart Wellness. Diese Dusche wurde entwickelt, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder solchen, die beim Baden Unterstützung benötigen, ein sichereres und selbstbestimmteres Erlebnis zu ermöglichen, indem sie sich an ihre Bedürfnisse anpasst und einige der Schritte automatisiert. Die Gründer Eloi Mirambell und Eric Güell Soler erklären: "Wir wollten den Menschen ihre Autonomie und Privatsphäre zurückgeben, damit sie die Zeit im Badezimmer wieder genießen können."Auszeichnung für das Lebenswerk: Philippe StarckDie Auszeichnung für das Lebenswerk wurde Philippe Starck verliehen, eine der weltweit einflussreichsten Persönlichkeiten des zeitgenössisches Design. Mit ikonischen Gegenständen wie die Zitronenpresse Juicy Salif und dem Stuhl Louis Ghost bis hin zu Alltagsgegenständen, die von Millionen Menschen genutzt werden, hat Starck die Grenzen des Designs immer wieder neu definiert. Auch in den Bereichen Architektur, Mobilität und Technologie hat er Maßstäbe gesetzt.Starck, ein Pionier des Konzepts des "demokratischen Designs", ist der Ansicht, dass schöpferisches Schaffen, egal in welcher Form, das Leben möglichst vieler Menschen verbessern muss. Oder wie er es ausdrückt: "Wenn man das Glück hat, auf eine gute Idee zu kommen, hat man die Pflicht, sie mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen."Auszeichnung "Next Generation Design Award": Maria GilDie polnische Designerin Maria Gil erhielt den "Next Generation Design Award", mit dem die Kreativität und das Talent junger europäischer Designer gewürdigt werden.Mit nur 24 Jahren verwandelt Gil Gegenstände des täglichen Lebens in Stücke, die Konventionen in Frage stellen. Zu ihren Arbeiten zählen Post War Drobe, eine Garderobe, die die Geschichte des polnischen Designs neu interpretiert, die Skulptur-Leuchten Multiplight und Fan sowie der Stuhl All-Seeing Chair, der für eine Modemarke entworfen wurde.Ihre Designs wurden international in London, New York und Mailand ausgestellt und in Veröffentlichungen wie Vogue und der Financial Times vorgestellt. Zu ihrer Auszeichnung sagte Gil: "Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es Raum, Anerkennung und einen Bedarf für die Art von Design gibt, die ich mache. Es ist schön zu wissen, dass Experimentierfreudigkeit und Innovation geschätzt werden und gefragt sind."Die Preisverleihung 2026 verzeichnete mit über 1600 Bewerber und Bewerberinnen aus 52 Ländern eine Rekordbeteiligung. Eine professionelle Jury bewertete die Designs im Hinblick auf ihre Originalität, Funktionalität, ästhetischen Wert und Nachhaltigkeit.DIE DESIGNEUROPA AWARDSNach der Preisverleihung 2026 in Ljubljana finden die DesignEuropa Awards (https://www.euipo.europa.eu/de/designs/designeuropa-awards) im September 2027 in Prag (Tschechien) statt.Bei den 2016 ins Leben gerufenen DesignEuropa Awards handelt es sich um Auszeichnungen, die von der Europäischen Union für hervorragende Leistungen im Bereich Design vergeben werden. Sie würdigen herausragende Designs und einflussreiche Persönlichkeiten in vier Kategorien: "Unternehmer und kleine Unternehmen", "Größere Unternehmen", den "Next Generation Design Award" für talentierte Nachwuchsdesignerinnen und -designer sowie die Auszeichnung für das Lebenswerk. Mit der Ausgabe 2026 kam erstmals der Publikumspreis hinzu. Ausgaben fanden in Mailand, Warschau, Eindhoven, Berlin, Riga und Kopenhagen statt.Bei den Auszeichnungen handelt es sich um einen nichtkommerziellen Wettbewerb, der Einzelpersonen, Organisationen und Einrichtungen gleich welcher Staatsangehörigkeit offensteht, die Inhaber eines gültigen Unionsdesigns (https://www.euipo.europa.eu/de/designs) sind. Ein Unionsdesign ist ein Recht des geistigen Eigentums, das der Erscheinungsform eines Erzeugnisses in allen Mitgliedstaaten ausschließlichen Schutz gewährt. Beim EUIPO werden derzeit jedes Jahr fast 120.000 Designs angemeldet.Design ist auch wirtschaftlich von großer Bedeutung. Einer aktuellen Umfrage des EUIPO (https://www.euipo.europa.eu/de/news/design-sells-3-in-4-eu-consumers-willing-to-pay-more-for-better-designed-products) zufolge sind fast drei von vier europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern bereit, mehr für Produkte mit einem besseren Design zu bezahlen. Design-intensive Wirtschaftszweige beschäftigen rund 28 Millionen Menschen und erwirtschaften mehr als 16 % des BIP der EU.ÜBER DAS EUIPODas Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) (https://euipo.europa.eu/) ist eine der größten dezentralen Agenturen der Europäischen Union und hat seit seiner Gründung im Jahr 1994 seinen Sitz in Alicante (Spanien). Das EUIPO verwaltet die Eintragung von EU-Marken, Designs sowie geografischen Angaben für Handwerks- und Industrieerzeugnisse, bei denen es sich um Schutzrechte des geistigen Eigentums handelt, die für alle 27 EU-Mitgliedstaaten gelten. Das EUIPO führt zudem Kooperationsmaßnahmen auf EU- und internationaler Ebene durch, um gleiche Wettbewerbsbedingungen im Bereich des geistigen Eigentums zu schaffen, und beherbergt die Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums (https://www.euipo.europa.eu/en/observatory). Im Jahr 2025 wurde das EUIPO als innovativstes Amt für geistiges Eigentum weltweit (https://www.worldtrademarkreview.com/article/euipo-and-ukipo-ranked-most-innovative-offices-in-the-world) eingestuft.Pressekontakt:EUIPO Dienststelle Kommunikation und MedienbeziehungenTel.: +34 653 674 113press@euipo.europa.euOriginal-Content von: EUIPO - Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162103/6356899