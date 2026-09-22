Der jüngste Anstieg der Energiepreise wird nach Ansicht von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane die Inflation in der Eurozone länger auf einem erhöhten Niveau halten als bisher erwartet. In der heutigen Ausgabe der Schweizer Zeitung "Le Temps" erklärte Lane, dass derzeit nicht nur bei Öl, sondern auch bei Gas eine zweite Welle von Preisanstiegen stattfinde. Es sei davon auszugehen, dass diese zweite Welle zu einer höheren und hartnäckigeren Inflation führen dürfte. Erst ab Mitte 2027 sei, so Lane weiter, ein Rückgang der Inflation in Richtung des EZB-Zielwerts von 2 % zu erwarten.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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