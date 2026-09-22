Das neue Angebot bietet mittelständischen und wachsenden Unternehmen einen passgenauen Einstieg in die Zusammenarbeit mit Manhattan und die Möglichkeit, auf derselben Plattform zu skalieren, während ihr Unternehmen wächst.

Manhattan Associates (NASDAQ: MANH), weltweit führender Anbieter von nativen, KI-gestützten Supply-Chain-Commerce-Lösungen, gab heute die Markteinführung von Editionsfür die "Manhattan Active"-Lösungen bekannt. Editions bietet Unternehmen jeder Größe und aus allen Branchen eine neue Möglichkeit, mit Manhattan zusammenzuarbeiten. Das Angebot soll wachsenden Unternehmen dabei helfen, von Anfang an eine nachhaltige, langfristige Technologieentscheidung zu treffen. Wenn die Komplexität zunimmt, können sie zusätzliche Funktionen auf derselben Plattform nutzen, anstatt wieder von vorne anfangen zu müssen.

Entwickelt für ActiveWarehouse, ActiveTransportation, ActiveStore und ActiveOrder, auf der ausgezeichneten ActivePlatform von Manhattan, sind drei Editions verfügbar: Essentials, Enterprise und Enterprise Premier. Unabhängig davon, welche Edition für die jeweilige Lösung gewählt wird, erhalten Unternehmen Zugang zur Leistungsfähigkeit einer einheitlichen Plattform, zu KI-Funktionen und zu kontinuierlicher Innovation, die einige der komplexesten Lieferketten- und Handelsabläufe weltweit unterstützen. Editions sind keine separaten oder vereinfachten Produkte. Sie sind eine neue Möglichkeit, auf die Funktionen zuzugreifen, die Unternehmen in ihrer aktuellen Entwicklungsphase benötigen zusammen mit dem Fachwissen, das sie brauchen, um im Laufe der Zeit zu skalieren, im Wettbewerb zu bestehen und zu wachsen.

"Eine der wichtigsten Entscheidungen, die ein wachsendes Unternehmen treffen kann, ist die Wahl des richtigen Technologiepartners für den Bereich E-Commerce und Lieferkette. Jeder Wachstumsschritt erfordert operative Exzellenz im Vertrieb und in der Auftragsabwicklung, da diese Bereiche einen direkten Einfluss auf das Kundenerlebnis haben", sagt Brian Kinsella, Chief Product Officer bei Manhattan Associates. "Editions verändert diese Ausgangslage. Unternehmen können mit Essentials beginnen und je nach sich ändernden Anforderungen auf Enterprise oder Enterprise Premier umsteigen, ohne auf ein neues System migrieren, Prozesse neu implementieren oder Teams neu trainieren zu müssen. Sie erschließen jetzt einfach weitere Funktionen derselben Plattform und erhalten so die benötigten Fähigkeiten genau dann, wenn sie diese benötigen ohne Betriebsunterbrechungen. Editions sind ein Wachstumsmodell, das den Wert jeder bisherigen Technologieentscheidung erhält."

Mit Editions können Unternehmen jeder Größe:

Funktionen nutzen, die derzeit am wichtigsten sind, beginnend mit Essentials, ohne eine Infrastruktur im Unternehmensmaßstab oder zusätzlichen IT-Aufwand in Kauf nehmen zu müssen.

schneller von der Strategie zum Mehrwert gelangen dank KI-gestützter Konfiguration, automatisierter Bereitstellung und Assistenten für die Konfiguration.

auf einer Cloud-nativen Plattform aufbauen, die keinerlei zu verwaltende Infrastruktur erfordert, und automatisch von kontinuierlicher Bereitstellung und vierteljährlichen Innovationen profitieren.

Funktionen erweitern, indem sie von Essentials zu Enterprise und schließlich zu Enterprise Premier wechseln ohne Neuimplementierung, Umschulung, Datenmigration oder Betriebsunterbrechungen.

Abläufe vereinheitlichen, indem sie je nach Bedarf verschiedene Editions kombinieren oder im Laufe der Zeit Lösungsgruppen auf einer einheitlichen Plattform hinzufügen, während sich die geschäftlichen Anforderungen weiterentwickeln.

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Über Manhattan Associates:

Manhattan Associates ist ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Commerce-Lösungen mit nativen KI-Fähigkeiten. Wir entwickeln, erstellen und liefern erstklassige, KI-gestützte, cloudbasierte Lösungen, die die Widerstandsfähigkeit und Effizienz von Unternehmen steigern. Wir ermöglichen es Unternehmen, ihre Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply-Chains auf einzigartige Weise zu vereinen.

Unser Engagement für Innovation, unsere Cloud-native Plattform und unsere API-first-Architektur schaffen einfachere Erfahrungen und schnellere Wege zur Wertschöpfung für unsere Kunden. Wir versetzen sie in die Lage, mit technischem Know-how und operativer Sicherheit auf neue Trends und globale Umbrüche zu reagieren und Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.manh.com/de-de.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260922728032/de/

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