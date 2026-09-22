DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen ins Plus - Anleger hoffen auf Diplomatie

DOW JONES--Europas Börsen drehen bis Dienstagmittag ins Plus. Hintergrund ist ein Bericht von Kyodo News, laut dem der Iran vorgeschlagen haben soll, die Straße von Hormus in den kommenden Tagen zu öffnen, wenn die USA im Gegenzug die Blockade der iranischen Häfen lockerten. Der Preis für Öl fällt daraufhin unter 100 Dollar das Fass, während die Rendite der 10-jährigen Treasurys auf 4,93 Prozent nachgibt. Im Handel äußert man sich zurückhaltend - Nachrichten dieser Art habe es in den vergangenen Wochen immer wieder gegeben.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 25.700 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 6.344 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt geht der Euro praktisch unverändert bei 1,1460 Dollar um. Gold verliert 0,6 Prozent auf 4.315 Dollar je Feinunze.

Die Blicke richten sich zudem auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte. "Aus unserer Sicht sind gegenseitige Zollsenkungen das konkreteste potenzielle Ergebnis des Gipfels", heißt es bei Standard Chartered. US-Technologiekontrollen und Chinas Beschränkungen für Seltene Erden blieben die entscheidenden Druckmittel auf beiden Seiten. Vereinbarungen über künftige Treffen könnten indes signalisieren, dass beide Seiten weiterhin gemeinsam versuchten, eine neuerliche Eskalation zu verhindern.

Kein Licht am Ende des Horizonts macht man im Handel aktuell für Immobilienaktien aus. Der Abschlag zum Net Asset Value werde zwar immer größer, heißt es, die hohen Renditen an den Anleihemärkten seien für den hochverschuldeten Sektor aber ein Problem, genauso wie die wieder geführte Debatte über Enteignungen nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin. Vonovia verlieren 0,8 Prozent, LEG Immobilien 0,9 Prozent und Aroundtown 0,5 Prozent.

Für Evonik geht es 2,7 Prozent nach oben. Im Handel wird auf Medienberichte verwiesen, laut denen BASF Interesse an dem Spezialchemiekonzern haben soll. Gespräche über eine mögliche Transaktion sollen Anfang des Jahres geführt worden sein. Im Handel gibt man sich skeptisch. BASF geben um 0,5 Prozent nach.

Tui hat die Prognosespanne für das laufende Jahr eingeengt. Für das Geschäftsjahr per Ende September erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBIT zu konstanten Wechselkursen von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Bislang hatte die Spanne auf 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro gelautet nach einem Vorjahresergebnis von 1,41 Milliarden. Die Umsatzprognose bleibt weiterhin ausgesetzt. Der Mittelwert der neuen EBIT-Spanne entspricht mit 1,25 Milliarden Euro praktisch exakt dem Konsens. Das Tui-Papier rückt um 1,5 Prozent vor.

=== Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.344,48 +0,4 26,28 6.318,20 9,5 Stoxx-50 5.374,69 +0,2 9,51 5.365,18 9,3 DAX 25.699,57 +0,5 124,56 25.575,01 4,9 MDAX 31.685,35 +1,4 443,39 27.039,42 3,5 TecDAX 4.034,97 +0,6 23,45 3.091,28 11,4 SDAX 18.389,19 +0,9 169,22 13.062,07 7,1 FTSE 10.759,63 +0,2 20,62 10.739,01 8,3 CAC 8.186,04 +0,6 47,10 8.138,94 0,4 SMI 14.016,67 +0,4 60,09 13.956,58 5,7 ATX 6.915,48 +0,2 14,92 6.900,56 29,8 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04 EUR/USD 1,1461 -0,0 -0,0001 1,1462 1,1478 EUR/JPY 180,12 -0,2 -0,2800 180,4 178,9100 EUR/CHF 0,9389 -0,2 -0,0023 0,9412 0,9461 EUR/GBP 0,8581 +0,1 0,0009 0,8572 0,8600 USD/JPY 157,12 -0,2 -0,2400 157,36 155,8400 GBP/USD 1,3355 -0,1 -0,0008 1,3363 1,3343 USD/CNY 6,7 +0,1 0,0047 6,6953 6,7074 USD/CNH 6,6995 +0,1 0,0070 6,6925 6,7029 AUS/USD 0,7111 -0,1 -0,0004 0,7115 0,7112 Bitcoin/USD 85.927,17 -1,2 -1.047,35 86.974,52 76.744,31 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 93,30 -2,6 -2,48 95,78 Brent/ICE 98,9 -1,4 -1,44 100,34 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.316,49 -0,6 -26,67 4.343,16 Silber 65,47 -0,8 -0,55 66,03 Platin 1.788,93 -0,5 -8,63 1.797,56 (Angaben ohne Gewähr) ===

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September 22, 2026 07:33 ET (11:33 GMT)

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