Die Trump-Regierung kürzt zahlreichen wissenschaftlichen Institutionen die Mittel. Dadurch geraten viele Datensätze in Gefahr, die weltweit von Bedeutung sind. Europäische Institutionen versuchen, sie zu retten. Die NOAA kann auf eine lange und stolze Geschichte zurückblicken. Der früheste Vorläufer der "National Oceanic and Atmospheric Administration" ist fast so alt wie die USA selbst. Heute verfügt die US-Behörde über mehr als 10.000 Mitarbeiter:innen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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