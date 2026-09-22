Hamburg/Berlin (ots) -Ein Donut in Anus-Optik als Einstieg in ein ernstes Gesundheitsthema: Mit dem "Ponut" haben die Urologische Stiftung Gesundheit (USG) und Bayer Vital am Europäischen Prostatatag auf die Bedeutung der Prostatakrebs-Früherkennung aufmerksam gemacht. Der von Brammibal's hergestellte limitierte Aktions-Donut wurde in teilnehmenden Brammibal's-Filialen in Hamburg und Berlin kostenlos ausgegeben und sorgte für Aufmerksamkeit, Gespräche und Nachfragen zum Thema Vorsorge.Der Ponut, halb Po, halb Donut, sollte bewusst irritieren und damit eine Hürde senken: Viele Männer schieben den Gang zur urologischen Beratung oder die Auseinandersetzung mit dem Thema Prostatakrebs noch immer auf. Die Aktion brachte das Thema dorthin, wo Menschen im Alltag zusammenkommen: ins Café, auf die Straße, in Gespräche unter Freund:innen, Paaren und Familien und in die Social Media Feeds. Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Zentrale Botschaft der Aktion war, dass Männer ihre individuelle Risikosituation ärztlich besprechen und sich über geeignete Möglichkeiten der Früherkennung informieren."Humor nimmt bei diesem Thema riesig Druck raus und kann Gespräche eröffnen, die sonst vielleicht nie stattgefunden hätten. Aber der Witz ist nur der Türöffner. Danach muss eine seriöse Aufklärung folgen, damit Männer die Möglichkeiten der Früherkennung kennen und für sich eine informierte Entscheidung treffen können", sagt Prof. Dr. Christian Wülfing, Mitglied des medizinischen Beirats der Urologischen Stiftung Gesundheit.In Hamburg war Prof. Dr. Markus Graefen, Ärztlicher Leiter der Martini-Klinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, vor Ort. Er stand Besucherinnen und Besuchern sowie Medien für Fragen zur Verfügung und ordnete die medizinische Relevanz der Aktion ein.In Berlin wurde der Ponut ebenfalls kostenlos ausgegeben. Die Aktion machte auch dort das Thema Prostatakrebs-Früherkennung im Alltag sichtbar und lud dazu ein, ins Gespräch zu kommen und sich weiter zu informieren. Für Brammibal's war die Aktion mehr als ein ungewöhnliches Aktionsprodukt. Der Ponut verband handwerklich hergestellten Genuss mit einer gesellschaftlich relevanten Botschaft und machte sichtbar, dass Bäckerei- und Caféprodukte Impulse weit über den Verkauf hinaus setzen können.Prostatakrebs - die Fakten- Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern.- Jährlich erkranken in Deutschland rund 70.000 Männer neu an Prostatakrebs - 15.000 sterben daran- Eine ärztliche Beratung zur individuellen Vorsorge bzw. Früherkennung kann helfen, Risiken einzuordnen und passende Untersuchungsmöglichkeiten rechtzeitig zu besprechen.- Weitere Informationen finden sich unter https://urologische-stiftung-gesundheit.de/prostata-der-wunde-punkt-des-mannes/Über die Urologische Stiftung Gesundheit (USG)Die Urologische Stiftung Gesundheit gGmbH wurde 2021 von der Deutschen Gesellschaft für Urologie gegründet. Sie stärkt die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung und stellt verständliche Informationen zu urologischen Erkrankungen bereit. Ihr digitales Patientenportal richtet sich an Patientinnen und Patienten, Angehörige sowie Interessierte. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, urologisch gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Die USG versteht sich als wachsendes Informationsangebot, das kontinuierlich erweitert wird. Gefördert wird die Stiftung von Pharmaunternehmen wie Bayer, Johnson & Johnson, Merck und Pfizer. www.urologische-stiftung-gesundheit.de.Über Brammibal'sBrammibal's Donuts ist eine 2015 in Berlin gegründete vegane Donut-Manufaktur mit mehreren Filialen in Berlin und Hamburg. Die Donuts werden täglich frisch von Hand hergestellt und zeichnen sich durch kreative Geschmacksrichtungen und regelmäßig wechselnde Sorten aus.Pressekontakt:Franziska Wolf-Baermannfranziska.wolf@achtung.deMobil: 0172 40 70 544Bildmaterial und Interviews Produkt- und Kampagnenbilder sowie Interviewmöglichkeiten mit Vertreter:innen der USG, Brammibal's und einem/einer medizinischen Expert:in stellen wir auf Anfrage gern bereit.Original-Content von: Urologische Stiftung Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183453/6356937