Wien/Berlin (ots) -Für die Kunden der Mobil ISC verantwortet RISE auch künftig den Betrieb und die Weiterentwicklung der integrierten TI-Anwendungen ePA, TIM und sektoraler IDP.Aktuell erbringt RISE diese Leistungen für die Mobil Krankenkasse. Über den neu geschlossenen Rahmenvertrag erhalten künftig auch weitere Gesellschafter der Mobil ISC die Möglichkeit, den Betrieb und die Weiterentwicklung der integrierten TI-Anwendungen ePA, TI-Messenger (TIM) und sektoraler Identity Provider (IDP) der RISE zu beziehen.RISE erhält erneut den Zuschlag der Mobil ISC GmbH für zentrale digitale Anwendungen im Gesundheitswesen. Der Auftrag umfasst die ePA mit Frontend, Backend und zugehörigen Systemkomponenten ebenso wie den TI-Messenger und den sektoralen Identity Provider. Neben dem zuverlässigen Betrieb übernimmt RISE Wartung, Support und kontinuierliche Weiterentwicklung der Lösungen. Die Mobil ISC setzt damit die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Technologiepartner fort, der digitale Anwendungen und Komponenten der Telematikinfrastruktur für gesetzliche und private Krankenversicherungen in großem Maßstab entwickelt, zugelassen und etabliert hat.Mit der RISE ePA, RISE TIM und dem sektoralen IDP kommen drei zentrale Anwendungen zusammen, die unterschiedliche Bereiche der digitalen Versorgung abdecken. Die ePA ermöglicht den sicheren Zugriff auf Gesundheitsdaten. Der TI-Messenger schafft eine sichere Kommunikationsinfrastruktur innerhalb der Telematikinfrastruktur. Der sektorale IDP bildet die Grundlage für eine sichere digitale Identifizierung und Authentifizierung. Die TI-Anwendungen werden dabei nicht isoliert betrachtet, sondern als zusammenhängende Gesamtlösung in die bestehende Systemlandschaft der Mobil ISC integriert. So können die Kunden der Mobil ISC auf standardisierte Services zurückgreifen und ihren Versicherten digitale Anwendungen auf Basis einer leistungsfähigen TI-Infrastruktur anbieten."Die Digitalisierung im Gesundheitswesen braucht Lösungen, die zuverlässig funktionieren und sich in bestehende Strukturen integrieren lassen. Mit der RISE ePA, RISE TIM und dem sektoralen Identity Provider stellen wir der Mobil ISC zentrale technologische Bausteine für digitale Versorgungs- und Kommunikationsprozesse bereit. Dabei verbinden wir unsere Erfahrung aus der Entwicklung und dem Betrieb von TI-Anwendungen mit einem ganzheitlichen Ansatz für deren kontinuierliche Weiterentwicklung.", sagt Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung von RISE.Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie, souveräne KI und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-how verweisen. RISE ermöglicht es Partnern, solider Innovator und digitaler Transformator zu sein, und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 25 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV-Kunden mit der ePA-Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitaler ID. Die organische Integration von KI-Modellen und Machine-Learning-Verfahren, die ein maximales Ausmaß an Selbstbestimmung von Organisationen und Unternehmen ermöglicht, pflegt RISE seit mehr als 8 Jahren und bietet dafür die 100% souveräne, in Europa etablierte KI-Suite AIR (AI by RISE) an.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.com. Die RISE Gruppe ist in Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung tätig.Pressekontakt:Research Industrial Systems Engineering (RISE) Deutschland GmbHClaire PipperWohlrabedamm 3213629 BerlinTel.: +49 30 3308 3320Mail: presse@rise-world.comOriginal-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130294/6356942