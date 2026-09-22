Grünwald (ots) -Viele Menschen setzen sich erst mit einem Businessplan auseinander, wenn Arbeitsagentur, Bank oder Förderstelle eine belastbare Grundlage verlangen. Doch das Problem ist, dass zwischen Idee und tragfähiger Selbstständigkeit oft die klare Orientierung fehlt - ein Muster, das René Wendler mit Unternehmenswelt seit Jahren bei Gründern beobachtet. Warum viele Gründer an diesem Punkt scheitern und worauf es beim Einstieg wirklich ankommt, zeigt dieser Beitrag.Viele angehende Gründer haben zwar ein Angebot oder einen beruflichen Ausweg vor Augen, aber keine belastbare Planung. Spätestens beim Businessplan wird sichtbar, wie groß die Lücke zwischen Vorhaben und Umsetzung wirklich ist. Die meisten Gründer in Deutschland wollen kein Startup mit Investoren aufbauen, sondern eine tragfähige Grundlage für ihre eigene Existenz. Genau hier entsteht jedoch Unsicherheit: Wer ist die Zielgruppe? Welche Preise sind realistisch? Reicht die Finanzierung? Viele erkennen dabei erst spät, dass der Businessplan kein formales Dokument ist, sondern der entscheidende Realitätscheck ihrer Selbstständigkeit. "Viele Gründer verlieren Geld, bevor sie überhaupt gestartet sind", erklärt René Wendler, Geschäftsführer der Unternehmenswelt Portal GmbH. "Wer sich erst nach der Kündigung oder zu spät mit Businessplan und Fördervoraussetzungen befasst, verbaut sich oft unwiderruflich finanzielle Unterstützung.""Ein strukturierter erster Schritt - etwa über einen klar aufgebauten Businessplan - entscheidet oft darüber, ob aus einem Vorhaben ein umsetzbares Geschäftsmodell wird. Die nötigen Werkzeuge und Fördermöglichkeiten dafür gibt es längst, sie werden nur zu selten richtig genutzt", fügt der Experte hinzu. René Wendler ist seit rund 25 Jahren Unternehmer und hat sich direkt nach seinem BWL-Studium selbstständig gemacht. Seine Erfahrung basiert nicht auf Theorie, sondern auf der praktischen Begleitung zahlreicher Gründer - zunächst offline in Städten wie Berlin, Dresden und Leipzig, später über die von ihm entwickelte Plattform Unternehmenswelt. Diese entstand bereits 2007 als eines der frühen digitalen Angebote für Existenzgründer in Deutschland und verbindet bis heute Businessplan-Erstellung, Förderthemen und konkrete Werkzeuge für den Einstieg in die Selbstständigkeit.Warum die Businessplan-Erstellung so wichtig istEin Businessplan zwingt Gründer dazu, ihre Idee nicht nur zu formulieren, sondern auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit zu prüfen. Wer ihn erstellt, muss konkret beantworten, wer die Zielgruppe ist, wie Kunden gewonnen werden, welche Kosten entstehen und ob die geplanten Einnahmen ausreichen, um die Selbstständigkeit langfristig zu tragen. Spätestens hier Punkt trennt sich Wunschdenken von unternehmerischer Realität.So wird aus einer ersten Idee ein überprüfbares Geschäftsmodell: Annahmen zu Markt, Preisen, Finanzierung und Kapitalbedarf werden sichtbar, ebenso wie mögliche Schwachstellen. "Der Businessplan ist kein Pflichtdokument für Behörden oder Banken, sondern das zentrale Werkzeug der frühen Phase", betont René Wendler. "Er macht Fehler sichtbar, bevor sie in der Praxis teuer werden."Besonders relevant wird dieser Schritt, sobald externe Stellen ins Spiel kommen - etwa bei der Beantragung von Förderungen, der Vorbereitung einer Finanzierung oder der Nutzung von Gründungscoaching. Der Businessplan ist damit keine Formalität, sondern die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.Unternehmenswelt: Der digitale Einstieg in die Businessplan-ErstellungGenau an diesem Punkt setzt Unternehmenswelt an. Das Businessplan-Tool führt Gründer durch einen strukturierten Fragenkatalog und hilft ihnen, ihre Idee systematisch zu durchdenken. So entsteht Schritt für Schritt eine belastbare Planungsgrundlage für die nächsten Schritte in Richtung Selbstständigkeit.Als die Plattform vor rund 18 Jahren entstand, war dieser Ansatz ein klarer Vorteil: Viele Gründer mussten für die Erstellung eines Businessplans noch externe Berater beauftragen und dafür mehrere hundert Euro investieren. Unternehmenswelt machte diesen Einstieg erstmals digital und kostenfrei zugänglich und senkte damit eine zentrale Hürde. "Wir wollten den Einstieg so einfach wie möglich machen. Wer eine Idee hat, soll prüfen können, ob daraus eine wirtschaftlich funktionierende Selbstständigkeit wird, ohne sofort Geld investieren zu müssen", erklärt René Wendler.Dabei bleibt es nicht beim Businessplan. Für viele Nutzer ist er der Ausgangspunkt: Aufbauend darauf lassen sich weitere zentrale Themen wie Förderung, Finanzierung, Geschäftskonto, Buchhaltung oder Kundengewinnung einordnen. Auffällig ist, dass die meisten Gründer nicht wegen einer Marke auf die Plattform kommen, sondern mit einem konkreten Anliegen - und genau dort abgeholt werden.Gründungszuschuss und Gründungscoaching rechtzeitig prüfenMit einer strukturierten Planung rücken zwangsläufig auch die nächsten Fragen in den Fokus, insbesondere rund um Finanzierung und mögliche Förderungen. Für Gründer aus der Arbeitslosigkeit kann dabei der Gründungszuschuss eine zentrale Rolle spielen. Ob er bewilligt wird, hängt jedoch von individuellen Voraussetzungen und klar definierten Vorgaben ab - die Entscheidung trifft ausschließlich die zuständige Agentur für Arbeit. Ein fundierter Businessplan wird dabei oft zur entscheidenden Grundlage, um die geplante Selbstständigkeit nachvollziehbar darzustellen.Darüber hinaus kann unter bestimmten Bedingungen ein kostenfreies Gründungscoaching möglich sein - etwa dann, wenn die Agentur für Arbeit einen sogenannten Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein bewilligt. In diesem Fall übernimmt die Behörde die Kosten für das Coaching, das Gründer gezielt bei Businessplan, Antragstellung und der praktischen Vorbereitung ihrer Selbstständigkeit unterstützt - ein Bereich, in dem auch Unternehmenswelt mit passenden Strukturen ansetzt. "Ein solches Coaching kann bis zu 75 Stunden umfassen und Gründer bei der strukturierten Vorbereitung ihrer Selbstständigkeit begleiten - ein Umfang, den viele unterschätzen", sagt René Wendler.Entscheidend ist jedoch das richtige Timing: Arbeitslosmeldung, Antragstellung, Businessplan und Fördervoraussetzungen müssen frühzeitig aufeinander abgestimmt werden. Wer erst nach dem Start prüft, welche Förderungen möglich gewesen wären, hat diese Chance in vielen Fällen bereits verloren.Kostenfreie Angebote brauchen TransparenzGerade im Zusammenhang mit Förderungen und kostenfreiem Gründungscoaching entsteht bei vielen Gründern Skepsis - insbesondere, wenn unklar ist, wie sich solche Angebote finanzieren. Wer ein Businessplan-Tool ohne Gebühr nutzt oder von gefördertem Coaching hört, will verstehen, wie sich ein solches Angebot trägt.Unternehmenswelt setzt hier bewusst auf Transparenz: Die kostenfreie Businessplan-Erstellung wird nicht über direkte Gebühren finanziert, sondern über nachgelagerte Partnerlösungen, Provisionen und angeschlossene Leistungen im Gründerumfeld. Beim Gründungscoaching erfolgt die Finanzierung - sofern bewilligt - über die Agentur für Arbeit. Für Gründer ist dieses Verständnis entscheidend, denn nur so lässt sich ein Angebot fundiert einordnen und nutzen.Selbstständigkeit als realistische Option - kein SelbstläuferFür René Wendler ist Selbstständigkeit kein Lifestyle-Thema, sondern eine nüchterne wirtschaftliche Option, insbesondere in Zeiten von wirtschaftlichem Abschwung, unsicheren Arbeitsplätzen und strukturellen Veränderungen durch Technologien wie Künstliche Intelligenz. "Eine Festanstellung bedeutet für viele Menschen heute keine automatische Sicherheit mehr. Selbstständigkeit ist in diesem Umfeld keine romantische Idee, sondern eine wirtschaftliche Entscheidung - und wer sie ernsthaft prüfen will, braucht als erstes einen belastbaren Plan", so René Wendler.Unternehmenswelt richtet sich dabei bewusst nicht an die kleine, medial präsente Startup-Szene, sondern an den breiten Markt: Existenzgründer, Solo-Selbstständige, Gründer im Haupt- oder Nebenerwerb sowie kleine Unternehmen. Genau dort entscheidet sich in der Praxis, ob Selbstständigkeit funktioniert - oder scheitert.Der Businessplan wird damit zum entscheidenden Ausgangspunkt: Er zeigt, ob aus einer Idee ein haltbares Geschäftsmodell entstehen kann und welche Schritte dafür notwendig sind - und macht sichtbar, ob der Weg in die Selbstständigkeit wirklich funktioniert.Sie möchten Ihre Selbstständigkeit strukturiert vorbereiten und einen fundierten Businessplan erstellen? Dann starten Sie jetzt mit Unternehmenswelt (https://www.unternehmenswelt.de/businessplan.html) und schaffen Sie die Grundlage für einen erfolgreichen Einstieg!Pressekontakt:Unternehmenswelt Portal GmbHGeschäftsführer: René WendlerE-Mail: service@unternehmenswelt.deWebsite: https://www.unternehmenswelt.de/Original-Content von: Unternehmenswelt Portal GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183455/6356938