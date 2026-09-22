Welche Mechanismen greifen, wenn Inhaber oder Geschäftsführer von Maklerhäusern vorübergehend oder dauerhaft ausfallen? Während ein vorübergehender Ausfall durch entsprechende Vollmachten steuerbar ist, stellt das Ableben des Unternehmers den Geschäftsbetrieb vor völlig neue Herausforderungen. Ein Artikel von Ulrike Specht, Fachanwältin für Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Partnerin bei Paluka Rechtsanwälte Loibl Specht PartmbBUnter dem Credo "Das Lebenswerk sichern - den Bestandswert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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