Markel und Perseus Technologies bauen ihre Kooperation über Deutschland, Österreich und die Schweiz hinaus weiter aus. Die Präventionslösungen von Perseus ergänzen künftig auch das Cyberversicherungsangebot von Markel in Frankreich, Spanien und den Niederlanden. Der Anbieter für Cybersicherheitslösungen Perseus Technologies und der internationale Spezialversicherer Markel erweitern ihre Kooperation in Europa. Seit 2019 arbeiten Perseus und Markel gemeinsam daran, Versicherungsschutz und Cyberprävention ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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