München (ots) -Rocky Beach kommt nach München! Die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt ermittelt ab dem 20. Januar 2027 im Münchner Utopia in ihrem neuesten Fall in einer völlig neuen Dimension. Die Besucherinnen und Besucher werden gemeinsam mit den unverwechselbaren Originalstimmen von Justus, Peter und Bob selbst Teil des Ermittlungsteams. Der Ticketvorverkauf für das begehbare Hörspiel "Ausstellung in Gefahr", ein ganz neuer Fall, der exklusiv für dieses Erlebnis entwickelt wurde, ist gestartet.Sie sind das wohl bekannteste und erfolgreichste Detektiv-Trio der Welt: Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind "Die drei ???". Seit den 1960er Jahren ermitteln die drei Jungdetektive und lösen die kniffligsten Rätsel und mysteriösesten Fälle. Das Motto der drei Detektive lautet von jeher: "Wir übernehmen jeden Fall!"Ab dem 20. Januar 2027 wagen sich Justus, Peter und Bob in eine neue Dimension der Ermittlungsarbeit: Die Geschichte entfaltet sich in einer detailreich gestalteten Kulissenwelt. Die Besucherinnen und Besucher betreten das sonnige, kalifornische Rocky Beach und bewegen sich durch verschiedene Schauplätze, während sie über Kopfhörer einen brandneuen Fall der "Die drei ???" hören - gesprochen von den Originalstimmen. Dabei folgen sie der Handlung nicht nur, sondern erleben sie aus unterschiedlichen Perspektiven. So entsteht ein ganz besonderes Erlebnis, ein Hörspiel, das die Besucher und Besucherinnen nicht nur begleitet, sondern durch Räume, Szenen und den gesamten Fall führt. Welche Spuren Justus, Peter und Bob verfolgen, wem sie begegnen und wohin ihre Ermittlungen sie führen, bleibt vorerst streng geheim. Nur so viel sei verraten: Ermittlerinnen und Ermittler dürfen sich über bekannte Charaktere und Überraschungen aus der Welt von Justus, Peter und Bob freuen.Durch die Verbindung der Erzählkraft des klassischen Hörspiels mit der atmosphärischen Erlebniswelt von Rocky Beach entsteht ein völlig neues Format, das die Hörspielerzählung zu einem einzigartigen Erlebnis macht.Der Ticketvorverkauf für das begehbare Hörspiel "Ausstellung in Gefahr" ist gestartet.Über "Die drei ???"Mit einer über 55-jährigen Erfolgsgeschichte und weit über 200 erschienenen Bänden ist "Die drei ???"-Reihe die beliebteste Kinderkrimireihe im deutschsprachigen Raum. Seit 1968 erscheinen die Bücher beim KOSMOS Verlag und haben sich inzwischen über 18 Millionen Mal verkauft.1979 erschien in Deutschland das erste Hörspiel der Reihe, "Der Super-Papagei" und damit begann eine bis heute einzigartige Erfolgsgeschichte. Damals wie heute sind Oliver Rohrbeck als Justus Jonas, Jens Wawrczeck als Peter Shaw und Andreas Fröhlich als Bob Andrews die Stimmen der drei Detektive. Seit fast 50 Jahren begeistern die Geschichten der jugendlichen Hobbydetektive in inzwischen über 240 Fällen Generationen von Fans. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern und über 150 Gold und Platinauszeichnungen sind "Die drei ???" die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt und erscheinen bei dem Label EUROPA (Sony Music Entertainment).Die drei ???DAS BEGEHBARE HÖRSPIEL20.01.2027 bis 11.04.2027Utopia | Heßstraße 132 | 80797 MünchenTäglich 10:00 bis 21:00 Uhr letzter Timeslot 19:30 UhrTickets ab 24,00 Euro unter begehbares-hoerspiel.deEmpfohlene Besuchsdauer: ca. 90 MinutenAltersempfehlung: Alle sind willkommen! Kinder unter 14 Jahren dürfen die Ausstellung nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchenWebsite: begehbares-hoerspiel.deInstagram: https://www.instagram.com/begehbares.hoerspiel/Facebook: https://www.facebook.com/people/BegehbaresHoerspiel/61572603243471/Medienagentur Hamburg | www.medienagentur-hamburg.com:Birgit HohlMedienagentur HamburgAnberg 1a+491795153432birgit.hohl@medienagentur-hamburg.comOriginal-Content von: Alegria Exhibition GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172517/40000170