KI-generiertes Bild - Volkswagen, Hugo Boss, Ströer - Absteiger gleich Verlierer? Was StockBuddy hinter der Indexliste sieht. Hugo Boss, Ströer, Volkswagen - Absteiger gleich Verlierer? Streubesitz als Stichwort. Gestern trat der Wachwechsel bei diversen Indizes in Kraft - und die interessantesten Kurszettel des Tages fanden sich nicht bei den Aufsteigern. Volkswagen verliert nach der Gewinnwarnung vom Freitag weiter und scheidet nach 28 Jahren aus dem Euro Stoxx 50 aus - nicht unbedingt ein Zufall. Und Hugo Boss schließt als neuer SDAX-Wert auf den Cent genau beim Übernahmepreis von Frasers. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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