Saarbrücken (ots) -Die Gesellschafter des Saarbrücker Herstellers stärken die Eigenkapitalbasis. Im Fokus der nächsten Wachstumsphase stehen Marktausbau, Partnernetzwerk und Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz.Die consistec Engineering & Consulting GmbH hat eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und startet damit in die nächste Wachstumsphase. Das Unternehmen ist Hersteller der digital souveränen Monitoring-Plattform caplon© zur umfassenden Erkennung von Cyberattacken auf Basis von Network Detection & Response, Intrusion Detection & Response sowie der Auswertung von Log-Daten.Die Kapitalerhöhung erfolgte durch die bestehenden Gesellschafter rund um den Hauptinvestor Philipp Gross. Das starke Engagement aller Beteiligten unterstreicht das Vertrauen in die Technologie, die strategische Ausrichtung und das Potenzial des Unternehmens. Gross selbst setzt die Systeme der consistec in der Peter Gross Bau Unternehmensgruppe schon länger im Rahmen einer Cybersicherheitsstrategie ein.Sicherheitstechnologie Made in GermanyDamit investiert ein deutsches Familienunternehmen der Bauwirtschaft in einen deutschen Hersteller von Sicherheitstechnologie und stärkt damit den Hightech-Standort Deutschland in einem Markt, der bisher überwiegend von außereuropäischen Anbietern besetzt ist."Mit der gestärkten Kapitalbasis und dem Rückhalt durch unsere Gesellschafter setzen wir unsere Wachstumsstrategie als der deutsche Hersteller einer Digital-souveränen Monitoring Plattform konsequent fort", erklären die Geschäftsführer und Mitgründer Stefan Sinnwell und Dr.-Ing. Thomas Sinnwell. "Der Ausbau der Marktposition, die Unterstützung unseres Partnernetzwerkes und unserer Kunden durch optimierte Support-Prozesse und erweiterte Trainingsmöglichkeiten sowie die konsequente Fortsetzung unserer intensiven Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der KI stehen dabei im Fokus."consistec bedankt sich bei ihren Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, Investoren und Gesellschaftern für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich darauf, die Digital-souveräne und Cyber-resiliente Zukunft im Bereich Monitoring-Systeme zu gestalten.Weitere Informationen finden Sie unter consistec.dePressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co.KGSusanne Sothmannssothmann@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: consistec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183450/6356962