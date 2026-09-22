Unterhaching (ots) -Neue Zahnputz-App bringt durch kindgerechte, interaktive Anleitung mehr Spaß in die alltägliche Putzroutine und motiviert mit vielen Extras zu Zahnpflege im AlltagWenn im Bad die Zahnbürste gezückt wird, ist in Familien mit Kindern häufig das Drama vorprogrammiert. Müdigkeit, Grenzen austesten, selbst bestimmen: Was häufig nur zwei Minuten dauert, endet oft in Frust und Tränen. Um die tägliche Zahnputzroutine zu etablieren, braucht es Geduld, Motivation und Spaß. Genau das bietet die neue, kostenfreie Zahnpflege-App mit dem beliebten Comic-Zahnpflegehelden Dentiman. Die App kann von den Eltern heruntergeladen werden und richtet sich gezielt an Kinder vom Kita- bis ins Grundschulalter. Sie kombiniert die einfache interaktive Zahnputzanleitung mit zusätzlichem Wissen und als Goodie optionale Spiel- und (Vor-)Lesemöglichkeiten.Vom Streit zum Spiel: Diese App bringt Spaß ins ZähneputzenMit der Zahnpflege-App des Wrigley Oral Health Program wird die tägliche Routine zum spielerischen Abenteuer. Herzstück der App sind kindgerechte Anleitungen nach der bewährten, überwiegend empfohlenen KAI-Methode (Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen). Dabei kann in der App-Einstellung zwischen Handzahnbürste oder elektrischer Zahnbürste gewählt werden. In rund zwei Minuten führen, die mit Sound unterlegten, liebevoll gestalteten Animationen die Kinder Schritt für Schritt durch das Zähneputzen und animieren - wie beim Blick in den Spiegel - spielerisch zum Mitmachen und Mitputzen.Mit dieser Putzanleitung beginnt der Spaß: Wer regelmäßig putzt, wird belohnt. Für jede erfolgreiche Zahnputz-Session sammeln die Kinder ihre Punkte, mit denen sie das spannende Spiel innerhalb der App - je nach Freischaltung der Eltern - als Belohnung spielen können. So werden aus Routine und Pflicht schnell zwei tägliche Highlights.Für die weitere Motivation sorgen unterhaltsame Comic-Geschichten rund um den beliebten Helden Dentiman, der mutig gegen fiese Zahnschurken wie den Säurehai oder die Karies-Bande kämpft. Die Geschichten - ob direkt in der App oder im Download - können zusammen in der Familie gelesen werden. Auch 12 Quiz-Fragen rund um die Mundgesundheit sowie Zahnpflege-Tipps vermitteln spielerisch, warum Zahnpflege wichtig ist - und machen Lust, selbst aktiv zu werden.Kinderleicht zur Putzroutine: App entwickelt mit zahnmedizinischer ExpertiseEntwickelt wurde die App in Zusammenarbeit mit Zahnmedizinern, sodass neben Spaß die kindgerechte Vermittlung der Themen sowie die richtige Putztechnik im Fokus stehen. Das Ergebnis: Eine durchdachte Kombination aus Wissen, Motivation und Unterhaltung, die Kinder und Familien dabei unterstützen, positive zahngesundheitliche Rituale früh zu entwickeln. Und für die Eltern steht unterstützend im Alltag ein täglicher Zahnputz-Alarm sowie die Zahnarzt-Kontrolle als Erinnerungsfunktion zur Verfügung.Die neue App "Zahnpflege-Spaß mit Dentiman" ist ab sofort in den gängigen App Stores kostenlos verfügbar und wird das Badezimmer zu einer routinierten Zahnputz-Oase machen - für mehr Familien-Spaß beim Zähneputzen und ein strahlendes Kinderlächeln.Mars Wrigleyengagiert sich mit der 1989 ins Leben gerufenen Gesundheitsinitiative Wrigley Oral Health Program (WOHP) seit über 30 Jahren für die Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit in Deutschland. Weil Kariesprophylaxe das A und O für gesunde Zähne ist, fördert das WOHP sowohl die Individual- als auch die Gruppenprophylaxe in Forschung, Lehre und Praxis. Die Produkte der EXTRA Reihe sind ein weiterer Baustein für eine bessere Zahngesundheit, wie z. B. die zuckerfreien EXTRA Kaugummis zur Zahnpflege. Sie regen durch das Kauen den Speichelfluss an - und Speichel unterstützt die Neutralisierung von Plaque-Säuren und die Remineralisierung des Zahnschmelzes. Plaque-Säuren und die nachfolgende Demineralisation des Zahnschmelzes sind Risikofaktoren bei der Entstehung von Zahnkaries. Laut der medizinischen Leitlinie zur Kariesprävention ist es empfehlenswert, regelmäßig nach den Mahlzeiten zuckerfreien Kaugummi zu kauen. Wer lieber lutscht als kaut, kann auf EXTRA Pastillen zur Mundpflege zurückgreifen.Pressekontakt:eckstein Influence GmbHHaus VierbirkenMarcusallee 1628359 BremenMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 - 421 - 61943905Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteininfluence.com/Original-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/6356957