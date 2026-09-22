Alibaba mischt den Wettlauf um Künstliche Intelligenz auf: neuer Chip, ein gewaltiges Sprachmodell und eine Aktie, die daraufhin durch die Decke geht. Was der Konzern plant. Alibaba hat am Dienstag auf der Apsara-Konferenz seiner Cloud-Sparte in Hangzhou ein neues Modell für Künstliche Intelligenz angekündigt, das bis zu viermal größer ausfallen soll als das bisherige Flaggschiff, sowie einen neuen Chip vorgestellt, den Konzernchef Eddie Wu als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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