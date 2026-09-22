Wien (www.fondscheck.de) - Die drei DWS-Immobilienfonds der "Grundbesitz"-Reihe leiden unter signifikanten Abflüssen und Abwertungen im Portfolio, so die Experten von "FONDS professionell". Aus dem gut 4,3 Milliarden Euro schweren Grundbesitz Europa (ISIN DE0009807XXX/ WKN 980700) seien in den ersten acht Monaten dieses Jahres mehr als 640 Millionen Euro abgeflossen. Beim Grundbesitz Global (ISIN DE0009807XXX/ WKN 980705), der aktuell rund 2 Milliarden Euro verwalte, würden sich die Rückgaben von Anfang Januar bis Ende August auf über 300 Millionen Euro belaufen. Der gut 500 Millionen Euro schwere Grundbesitz Fokus Deutschland (ISIN DE0009807XXX/ WKN 980708) habe in diesem Zeitraum Abflüsse von knapp 60 Millionen Euro verbucht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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