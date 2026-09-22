Als Nummer 1 bei der Entfernung von Zahnbelag und der Linderung von Zahnfleischentzündungen sorgt die oszillierend-rotierende Technologie der Oral-B iO in Kombination mit ihrem einzigartigen runden Bürstenkopf für eine hervorragende Reinigung. So können Nutzer jeden Tag besser putzen, mehr Zahnbelag entfernen und ihre Zahnfleischgesundheit verbessern für lebenslang gesündere Zähne.

Oral-B, die Nummer 1 unter den Marken für Zahnbürsten und weltweit von Zahnärzten empfohlen, hat heute neue Erkenntnisse bekannt gegeben, die die Überlegenheit der Oral-B iO-Technologie belegen. Eine unabhängige, peer-reviewte Netzwerk-Metaanalyse aus dem Jahr 2026 mit mehr als 1.300 Teilnehmenden aus 19 randomisierten klinischen Studien zeigte: Die oszillierend-rotierende Technologie von Oral-B iO ist führend bei der Plaqueentfernung und der Reduktion von Zahnfleischentzündungen.

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Oral-B iO9 makes a superior clean easier to achieve every day.

Die meisten Menschen glauben, dass sie ihre Zähne gründlich putzen, doch richtiges Zähneputzen ist schwieriger, als es scheint. Zahnbelag bleibt oft an den Stellen zurück, die am schwersten zu reinigen sind, darunter entlang des Zahnfleischrandes, zwischen den Zähnen und um die Backenzähne herum. Tatsächlich übersehen 80 der Menschen beim Zähneputzen mindestens eine Stelle, und 60 übersehen ihre Backenzähne. Mit der Zeit kann diese Zahnbelagsansammlung die Mundgesundheit und das Wohlbefinden beeinträchtigen.

"Man putzt sich zwar jeden Tag die Zähne, aber es ist nicht immer einfach, gerade die Bereiche, auf die es am meisten ankommt, gründlich zu reinigen, sagt Svetlana Farrell, DDS, PhD, Sr. Director, Oral Health Sciences Professional Scientific Relations bei P&G. "Oral-B iO wurde auf der Grundlage einer einfachen Tatsache entwickelt: Richtiges Zähneputzen ist schwieriger, als die meisten Menschen denken. Das Gerät hilft dabei, eine hervorragende Reinigungswirkung leichter zu erzielen, indem es den Nutzer dazu anleitet, gründlicher und mit dem richtigen Druck zu putzen."

Der Beweis ist eindeutig: Oral-B iO reinigt besser

In einer unabhängigen, peer-reviewten Netzwerk-Metaanalyse aus dem Jahr 2026 belegte die oszillierend-rotierende Technologie von Oral-B iO den Spitzenplatz bei der Plaqueentfernung und der Reduktion von Zahnfleischentzündungen. Die Analyse umfasste 19 randomisierte klinische Studien mit mehr als 1.300 Teilnehmenden. Die Ergebnisse ergänzen eine umfangreiche Evidenzbasis, die die Überlegenheit von Oral-B belegt, darunter mehr als 120 von Fachkollegen begutachtete Veröffentlichungen zur Rundkopf-Technologie und Reinigungsleistung von Oral-B.

Studie nach Studie belegt, dass die Technologie von Oral-B iO besser reinigt Sie entfernt mehr Zahnbelag und verhilft Menschen zu gesünderem Zahnfleisch. Oral-B iO entfernt 100 mehr Zahnbelag als eine Handzahnbürste und sorgt für 100 gesünderes Zahnfleisch. Klinische Studien belegen, dass Oral-B iO 88 der Menschen mit beginnenden Zahnfleischproblemen dabei hilft, wieder gesundes Zahnfleisch zu erlangen viermal mehr als beim Putzen mit der Hand. Und entlang des Zahnfleischrandes, wo Zahnfleischprobleme häufig bestehen bleiben, ist sie um 60 wirksamer als eine hochwertige Schallzahnbürste.

"Eine wirksame Plaque-Kontrolle ist die Grundlage für die Gesundheit des Zahnfleisches, doch vielen Patienten fällt es schwer, zu Hause die richtige Technik, Putzdauer, den richtigen Druck und eine vollständige Abdeckung einzuhalten", sagt Prof. Liran Levin, Professor für Parodontologie und Leiter der Abteilung für Spezialzahnmedizin an der Northeast Ohio Medical University. "Besonders hervorzuheben an diesen Erkenntnissen ist, dass Oral-B iO nicht nur nachweislich mehr Zahnbelag entfernt und gesünderes Zahnfleisch fördert, sondern auch so konzipiert ist, dass sie den Menschen hilft, gründlich zu putzen, den richtigen Druck anzuwenden und jeden Tag eine bessere Zahnpflege zu gewährleisten. Genau hier kann Innovation einen bedeutenden Unterschied zwischen den Zahnarztbesuchen ausmachen."

Richtiges Zähneputzen ist schwieriger, als die meisten Menschen denken, und nicht alle Zahnbürsten selbst elektrische reinigen gleich gut. Mit der Oral-B iO gelingt eine hervorragende Reinigung ganz einfach.

Die Überlegenheit der Oral-B iO beginnt mit ihrer oszillierend-rotierenden Technologie in Kombination mit dem einzigartigen, von Zahnärzten inspirierten runden Bürstenkopf von Oral-B, wodurch eine hervorragende Reinigung einfacher zu erreichen ist. Der runde Bürstenkopf umschließt jeden Zahn und passt sich ihm an, wodurch Plaque dort entfernt wird, wo sie sich am stärksten ansammelt. Synchronisierte Rotationen, Mikrovibrationen und eine intelligente Druckführung helfen dabei, gründlicher zu putzen, die Zähne ordentlich und dennoch sanft zu reinigen, zu starkes Putzen zu vermeiden und schwer zugängliche Stellen mit weniger Aufwand zu erreichen.

Schon allein durch den Wechsel zu iO putzen die Menschen besser: Untersuchungen zeigen, dass 84 der Nutzer nach einer Woche bereits alle Innenflächen der Zähne erreichten deutlich mehr als in früheren Studien, in denen bei der manuellen Zahnpflege nur 44 erreicht wurden.

Bessere Reinigungsgewohnheiten beginnen früh

Für Kinder, die noch lernen, wie man richtig Zähne putzt, ist dies eine besonders große Herausforderung. Gute Mundhygienegewohnheiten werden schon früh geprägt, doch Kinder brauchen Unterstützung, die Motivation, die richtige Technik und die zweimal tägliche Routine zu entwickeln, die es erleichtern, das richtige Zähneputzen langfristig beizubehalten.

Oral-B iO Kids macht das Zähneputzen einfacher und unterhaltsamer. In einer Umfrage zur Produktnutzung gaben 90 der Kinder an, dass sie das Zähneputzen mit Oral-B iO Kids lieben, 84 der Eltern sagten, ihr Kind sei motiviert, zweimal täglich zwei Minuten lang die Zähne zu putzen, 83 der Kinder gaben an, dass die Zahnbürste ihnen Lust macht, öfter die Zähne zu putzen, und 88 der Kinder sagten, dass es mit Oral-B iO Kids einfach ist, alle Bereiche des Mundes zu putzen.

Die Oral-B iO Kids entfernt 1,5-mal mehr Zahnbelag als eine Handzahnbürste, auch an schwer zu reinigenden Backenzähnen, und ist die einzige elektrische Zahnbürste, die das Gütesiegel der Europäischen Akademie für Kinderzahnheilkunde (EAPD) für Kinder ab 3 Jahren erhalten hat.

"Zwischen Arbeit, Schule und Freizeitaktivitäten wird das Leben oft hektisch, und unser Alltag entspricht nicht immer unseren besten Vorsätzen", sagt Dr. Jeanette MacLean, DDS, Diplomate, American Board of Pediatric Dentistry, Fellow, American Academy of Pediatric Dentistry. "Als Kinderzahnärztin und Mutter schätze ich Funktionen, die das Interesse der Kinder am Zähneputzen wecken, ihnen helfen, sich Zeit dafür zu nehmen, und die Stellen erreichen, die sie sonst oft übersehen. Das ist eine kleine zusätzliche Hilfe, um gesunde Gewohnheiten zu fördern, die wir jeden Tag von ihnen erwarten."

Eine bessere Reinigung ist eine kluge Investition in gesunde Zähne ein Leben lang

Bessere Zahnputzgewohnheiten und gesünderes Zahnfleisch tragen nicht nur zur Verbesserung der täglichen Mundgesundheit bei. Sie können langfristig auch dazu beitragen, den Bedarf an intensiveren Behandlungen zu verringern. Die Mundgesundheit steht in Zusammenhang mit dem allgemeinen Wohlbefinden, und vorbeugende Maßnahmen zu Hause können dazu beitragen, den zukünftigen Behandlungsbedarf, Beschwerden und Kosten langfristig zu reduzieren. Eine Umfrage von P&G und der American Academy of Family Physicians ergab, dass viele Menschen Wert auf Mundgesundheit legen, aber nur sehr wenige spontan einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und der Gesundheit des gesamten Körpers herstellen. Dies zeigt, dass es Möglichkeiten gibt, die tägliche Mundpflege stärker als einen Akt der Prävention wahrzunehmen.

Prävention ist auch für die Umwelt von Bedeutung. Eine von Fachkollegen begutachtete Lebenszyklusanalyse, die im Journal of Dentistry veröffentlicht wurde, belegt, dass die Behandlung einer fortgeschrittenen Parodontalerkrankung im Vergleich zur Erhaltung der Parodontalgesundheit durch Prävention zu Hause möglicherweise mit einer bis zu etwa zehnmal höheren Umweltbelastung verbunden ist. Die Studie ergab ferner, dass klinische Maßnahmen etwa 90 der gesamten Umweltbelastung entlang des modellierten Parodontalverlaufs ausmachen, was die Bedeutung der Prävention zu Hause als wichtigen Hebel für Patienten, Gesundheitssysteme und die Umwelt unterstreicht.

"Bei einer erstklassigen Zahnreinigung geht es nicht nur darum, wie sich Ihre Zähne heute anfühlen", sagt Dr. med. dent. Svetlana Farrell, PhD, Senior Director, Oral Health Sciences Professional Scientific Relations. "Indem Oral-B iO den Menschen hilft, mehr Zahnbelag zu entfernen, gesünderes Zahnfleisch zu erhalten und die Mundgesundheit zu fördern, trägt sie dazu bei, das tägliche Zähneputzen zu einer einfachen Gewohnheit zu machen, die die langfristige Mundgesundheit unterstützt."

Entwickelt für echte Mundpflegebedürfnisse und den Alltag der Menschen

Oral-B iO wurde auf der Grundlage einer einfachen Erkenntnis entwickelt: Jeder Mund ist anders. Echte Münder weisen Rundungen, enge Stellen, schwer zu reinigende Backenzähne und Bereiche auf, die oft übersehen werden. Der einzigartige runde Bürstenkopf von Oral-B schmiegt sich an jeden Zahn an und passt sich ihm an, während fortschrittliche Technologie den Anwendern hilft, gründlich und dennoch sanft zu putzen, den richtigen Druck auszuüben und bessere Putzgewohnheiten zu entwickeln.

Für Verbraucher macht Oral-B iO es einfacher, jeden Tag eine hervorragende Zahnreinigung zu erzielen. Für Eltern trägt Oral-B iO Kids dazu bei, dass das Zähneputzen mehr Spaß macht und mehr motiviert. Für Zahnärzte und zahnmedizinische Fachangestellte hilft Oral-B iO den Patienten, die Ratschläge zwischen den Terminen in die Tat umzusetzen.

Da richtiges Zähneputzen komplexer ist, als viele denken, liegt die wahre Stärke einer Technologie darin, es uns jeden Tag leichter zu machen, es korrekt auszuführen. Es ist daher kein Zufall, dass Oral-B die weltweit am häufigsten verwendete und von Zahnärzten empfohlene Zahnbürstenmarke ist, der Millionen von Verbrauchern weltweit vertrauen."

Über Oral-B

Oral-B wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um seinen Patienten zu helfen, zu Hause gesündere Zähne und gesundes Zahnfleisch zu erhalten. Oral-B bleibt seiner Mission weiterhin treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar schweren Markt für Zahnpflegeprodukte. Als Teil der Procter Gamble Company stellt die Marke elektrische Zahnbürsten und Zahnpasta für Erwachsene und Kinder, Mundduschen sowie Interdentalprodukte her.

Über Procter Gamble

P&G bedient Verbraucher auf der ganzen Welt mit einem der stärksten Portfolios an vertrauenswürdigen, hochwertigen und führenden Marken, darunter Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks und Whisper. Die P&G-Gruppe ist in rund 70 Ländern weltweit tätig. Die neuesten Nachrichten und Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://de.pg.com/. Weitere Nachrichten von P&G finden Sie unter https://www.pg.com/news.

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