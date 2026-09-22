Die Mercedes-Benz-Aktie notiert am Dienstag aktuell bei 43,80 €. Damit summiert sich der Kursverlust seit Jahresbeginn auf rund -30%. Gleichzeitig wurde ein neues Fünfjahrestief erreicht. Hier stellt sich die Frage: Wie sind die Zukunftsperspektiven der Aktie? Ohne Kostensenkungen könnten Werksschließungen notwendig werden Werksschließungen waren bislang vor allem bei Volkswagen ein Thema. Jetzt spricht auch Mercedes-Benz davon. Die gesamte deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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