Die Viking Therapeutics-Aktie schießt am Dienstagvormittag um +30% in die Höhe und notiert damit fast auf einem neuen 12-Monatshoch. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk des Biotech-Unternehmens und sollten Anleger jetzt noch in die Aktie einsteigen? Starke Studiendaten Auslöser der heutigen Kursexplosion der Viking Therapeutics-Aktie sind neue und sehr gute Studiendaten zum Adipositas-Medikament VK2735. Viking hat heute die Ergebnisse einer 33-wöchigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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