Die Kryptobranche erlebt derzeit ein beachtliches Comeback. Während Bitcoin die Schlagzeilen bestimmt, zeigt Ethereum eine noch stärkere Performance. Die zweitgrößte Kryptowährung hat im dritten Quartal bislang fast +75% an Wert zugelegt. Zuletzt gelang der Ausbruch über die 2.700-US$-Marke. Das steckt hinter dem Aufschwung und so kann es jetzt weitergehen. Institutionelle Nachfrage kehrt zurück Ein wesentlicher Treiber sind die wieder anziehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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