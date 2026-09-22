Nach Bitcoin rücken nun auch ausgewählte Altcoins wieder stärker in den Fokus. In meiner heutigen Einschätzung zu Bitcoin hatte sich das technische Bild nach dem Ausbruch über 83.000 US$ bereits deutlich aufgehellt. Kaspa zeigt ebenfalls neue Stärke: Vom Augusttief bei rund 0,025 US$ schoss der Coin in der Spitze um rund +78% nach oben und attackiert jetzt die seit Monaten dominierende Abwärtstrendlinie. Genau hier dürfte sich entscheiden, ob aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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