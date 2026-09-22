Helvetia Deutschland setzt für ihre Agenturen auf das AOplus-Modell der vfm-Gruppe. Im Rahmen der Kooperation erhalten Helvetia-Agenturen die Möglichkeit, auch Produktangebote anderer Gesellschaften über den vfm-Verbund in ihre Beratung einzubinden. Um ihren Agenturen mehr Beratungsspielraum zu verschaffen, geht Helvetia Deutschland eine Kooperation mit der vfm-Gruppe im Rahmen des AOplus-Modells von vfm ein. Bei AOplus handelt es sich um eine Lösung für Ausschließlichkeitsagenturen, die ihren Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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