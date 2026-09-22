Diplomatische Signale aus Teheran veranlassen den Ölmarkt zur Kehrtwende und beflügeln Europas Aktienmärkte. Der deutsche Leitindex überspringt nach anfänglicher Schwäche die 25.700er-Marke und setzt seine Erholung fort. Parallel trifft sich die Weltgemeinschaft in New York - auf der UN-Agenda stehen Gespräche zwischen den USA, dem Iran und China.Der DAX legt am Dienstagnachmittag um 0,51 Prozent auf 25.767 Punkte zu und schüttelt damit frühe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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