Mainz (ots) -Mit einer gemeinsamen Ausschreibung setzen ARD und ZDF ein Zeichen für die Zusammenarbeit im öffentlich-rechtlichen Kulturbereich, um Meinungsvielfalt und konstruktiven Dialog zu stärken. Zum ersten Mal starten ZDFkultur und ARD Kultur zusammen einen Projektaufruf für ein innovatives nonfiktionales Kulturformat, das gesellschaftlichen Zusammenhalt, Verständigung und den konstruktiven Umgang mit Polarisierung in den Mittelpunkt stellt.Ziel des Kooperationsprojektes ist es, ein in sich abgeschlossenes, erzählerisch starkes und nonfiktionales Kulturformat für die Streaming-Plattformen von ARD und ZDF zu realisieren. Hierzu starten beide Partner eine Ausschreibung. Gefragt sind Projektideen mit Deutschlandbezug und starken Figuren, die gesellschaftliche Konfliktlinien sowie mögliche Verständigungsräume sichtbar machen. Darüber hinaus soll die gesellschaftliche Dimension des Projekts durch partizipative Elemente erfahrbar werden: Erwartet werden innovative Beteiligungs- und Dialogangebote, die die Zuschauerinnen und Zuschauer aktiv einbeziehen, Perspektivwechsel ermöglichen und den öffentlichen Austausch fördern. Partizipation und Interaktion sollen die Erzählung ergänzen und stärken, ohne den erzählerischen Kern des Formats zu ersetzen. Fester Bestandteil des Formats werden die Tools des Public Spaces Incubators (PSI) sein, eines Pilotprojekts, das digitale Plattformen öffentlich-rechtlicher Partner besser für gesellschaftlichen Dialog und konstruktiven Austausch nutzbar macht. Ins Leben gerufen wurde der PSI 2022 unter anderen vom ZDF, 2024 hat sich auch die ARD dem Projekt angeschlossen.Ausschreibung gestartet, Einreichungen bis 3. November 2026 möglichBewerben können sich Produzentinnen und Produzenten, Filmschaffende, Creatorinnen und Creatoren und junge Talente. Die eingereichten Konzepte sollen konsequent für Streaming und auf die Zielgruppe der 25- bis 45-Jährigen ausgerichtet sein. Projekteinreichungen sind ab sofort bis einschließlich 3. November 2026 möglich, ausführliche Details zur Ausschreibung finden Sie hier (https://zdf.de/unternehmen/dein-zdf/programm/public-value/gemeinsame-formatidee-von-zdfkultur-und-ard-kultur-100.html). Eine Entscheidung wird voraussichtlich im Dezember getroffen. Das Gewinnerprojekt wird 2027 sowohl im ZDF-Streaming-Portal als auch in der ARD-Mediathek zu sehen sein.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Sie erreichen Julia Holzberg, Presse und Marketing ARD Kultur, per E-Mail unter julia.holzberg@ardkultur.de und telefonisch unter 03643 - 52970 9933.PressefotosEin Pressefoto erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturardkultur) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier (https://zdf.de/unternehmen/dein-zdf/programm/public-value/gemeinsame-formatidee-von-zdfkultur-und-ard-kultur-100.html) finden Sie die Ausschreibung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6357050