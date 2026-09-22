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Halbleiteraktien sind 2026 einer der besten Trades gewesen, doch viele Rallyes sind sehr weit fortgeschritten. Bei Cadence Design Systems lauern aber noch Chancen!

Halbleiterwerte: Einige Aktien bieten jetzt noch großes Nachholpotenzial!

Mit Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten ließ sich im laufenden Börsenjahr richtig gutes Geld verdienen. Befeuert durch den KI-Boom und eine rasant steigende Nachfrage nach Halbleiterprodukten konnten sich vor allem die Anteile von AMD und Intel sowie von Speicherchipherstellern, wie Micron, SanDisk und SK Hynix, stark steigern. Zwar hatte das Interesse an den Anteilen in den vergangenen Wochen stark nachgelassen, doch der von Meta Platforms vorgestellte KI-Agent Muse sorgte zum Wochenauftakt für neue Euphorie und ein Allzeithoch bei AMD.

Ungeachtet des in seiner Intensität historisch einmaligen Booms sind die Kursgewinne in der Halbleiterbranche sehr ungleich verteilt. Während manche Werte, darunter vor allem die eingangs erwähnten, teils um mehrere Hundert Prozent zulegten, blieben manche Werte überwiegend auf der Strecke.

Chip-Designer Cadence Design System bietet jetzt einen hohen Gegenwert

Das können zum Beispiel Aktien wie Qualcomm sein, das zwar in das KI-Geschäft einsteigen will, gegenwärtig aber noch unter der Absatzschwäche auf dem Markt für mobile Endgeräte leidet. Aber auch Chipdesigner wie Cadence Design Systems oder Synopsys traten überwiegend auf der Stelle. Hier waren die Unternehmensbewertungen schon vor dem KI-Boom überdurchschnittlich hoch. Jetzt aber ist vor allem Cadence Design Systems in seine Bewertung hineingewachsen, wodurch sich neue Aufwärtschancen und eine mögliche Aufholjagd ergeben.

Aktie inzwischen in Unternehmensbewertung hineingewachsen

Hinter Cadence Design Systems verbirgt sich ein Bereitsteller von Soft- und Hardwarelösungen zur Entwicklung und Testung von Halbleiterprodukten. Da ein Teil des Geschäftsmodelles auf Lizenzerlösungen beruht, entwickelte sich die Aktie langfristig deutlich stabiler und schwankungsärmer als der Rest der Branche. Mit einer Performance von 1.055 Prozent in den vergangenen 10 Jahren hat das Papier den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+324 Prozent) weit hinter sich gelassen. Dabei wurden allerdings sehr hohe Gewinnvielfache von zeitweise über 60 erreicht.

Der KI-Boom hat die Halbleiterbranche teilweise neu geordnet mit verschobenen Kräfteverhältnissen und veränderten Investoreninteressen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich Cadence Design Systems daher überwiegend volatil seitwärts entwickelt. Trotzdem gelangen weitere Kurserfolge, wie das Allzeithoch Anfang Juli, das inzwischen jedoch verkauft wurde.

Die lange Seitwärtskonsolidierung - gegenüber dem Stand vor drei Jahren konnte sich die Aktie nur um 29 Prozent steigern, womit sie um 57 Prozentpunkte hinter den S&P 500 zurückgefallen ist - hat zu einer Normalisierung der Bewertungsvielfachen geführt. Nach einer Korrekturbewegung in den vergangenen Wochen liegt das KGVe 2026 mit 36,2 um über 20 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 45,4. Auch bei den übrigen Kennziffern bietet Cadence Design Systems jetzt Bewertungsabschläge zwischen 15 und 20 Prozent. Damit ist die Aktie fundamental wieder deutlich attraktiver.

Einstiegschance nach Korrektur und technischem Reset

Auch technisch ergibt sich eine interessante Einstiegschance. Zwar hat die Aktie in den zurückliegenden Wochen stark korrigiert, womit das Allzeithoch Anfang Juni als Kaufsignal seine Wirkung verfehlt hatte, doch inzwischen zeichnet sich eine Gegenbewegung ab. Im Bereich der Unterstützung von 275 US-Dollar ist Cadence Design Systems auf Kaufinteresse gestoßen. Schon zuvor hatten sich im Relative-Stärke-Index (RSI) bullishe Divergenzen ergeben, außerdem hatte der RSI überverkaufte Zustände angezeigt.

Damit besteht jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends der vergangenen 3 Jahre, auch wenn in den gleitenden Durchschnitten mit einem Death Cross eigentlich ein Verkaufssignal vorliegt. Dieses wird jedoch durch den Trendstärkeindikator MACD aufgehoben, welcher zwar noch einen intakten Abwärtstrend der Aktie anzeigt, der sich aber bereits über seine (rote) Signallinie steigern konnte, was nach scharfen Abwärtsbewegungen oft schon für eine Gegenbewegung ausreicht, wie der Blick auf den Kursverlauf zeigt.

Solange Cadence Design Systems daher nicht nachhaltig unter 275 beziehungsweise 250 US-Dollar fällt, sollte die Aktie jetzt wieder zulegen können. Die nächsten Kursziele sind der Widerstand bei 300 US-Dollar, die gleitenden Durchschnitte bei rund 325 US-Dollar sowie ein weiterer Horizontalwiderstand bei 350 US-Dollar. Spätestens dessen Überwinden dürfte den Weg zurück zu einem neuen Allzeithoch frei machen.

Fazit: Nicht hinterherlaufen, sondern ausweichen!

Auch Analystinnen und Analysten sehen in der Aktie von Cadence Design Systems großes Potenzial. Bei insgesamt 26 Einschätzungen ist der Wert 18 Mal zum "Kaufen" und 6 Mal zum "Übergewichten" empfohlen. Dem stehen lediglich zwei neutrale Bewertungen gegenüber. Der faire Wert wird im Mittel mit 403,38 US-Dollar veranschlagt, was um 36,8 Prozent über dem Kursniveau vom Montagabend liegt. An der Wall Street wird also fest mit dem Erreichen der bisherigen Rekordnotierungen gerechnet.

Anlegerinnen und Anleger, welche die steilen Rallyes bei AMD, Intel, Micron und Co. verpasst haben, sollten - anstatt diesen hinterherzujagen und zum Teil sehr weit fortgeschrittene Bewertungsniveaus zu kaufen - lieber in der zweiten Reihe zuschlagen. Hier bietet Cadence Design Systems mit einem langfristig erwiesenen Track Record, einer moderaten Unternehmensbewertung und der Aussicht auf eine Erholung sowie eine Fortsetzung des jahrelangen Aufwärtstrends eine aussichtsreiche Chance.

Gastautor: Max Gross

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