Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Covered Call-Strategien u.a. mit wöchentlicher Ausschüttung, US-Wachstumsaktien, Infrastruktur-Sektor, währungsgesicherte Aktienstrategien, so die Deutsche Börse AG.Der Fidelity US Fundamental Large Cap Growth UCITS ETF (ISIN IE000TF2IXXX) werde aktiv verwaltet und investiere überwiegend in große US-Wachstumsunternehmen. Wertpapiere mit hoher Überzeugungskraft würden ausgewählt und übergewichtet, während als überbewertet erachtete Wertpapiere untergewichtet oder vollständig gemieden würden. Die Auswahl basiere auf fundamentalen Unternehmensanalysen sowie makroökonomischen und quantitativen Bewertungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de