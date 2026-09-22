Während der DAX 2026 kaum vorankommt, steigt der WIG20 um rund 26 Prozent. EU-Milliarden, günstige Bewertungen und eine Aufstufung locken Investoren - doch die Rallye hat einen Haken. An Polen führt 2026 an den europäischen Börsen kaum ein Weg vorbei. Der Leitindex WIG20 hat seit Jahresbeginn rund 26 Prozent zugelegt. Im gleichen Zeitraum kommt der DAX nur auf etwa drei Prozent, während sich der französische Leitindex kaum bewegt. Ein wichtiger Treiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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