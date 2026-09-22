Mit Paper2Agent hat ein Team aus Stanford ein kostenloses Framework entwickelt, das aus einzelnen Studien interaktive KI-Agenten macht. Die können nicht nur Fragen beantworten, sondern auch untereinander kommunizieren. Künstliche Intelligenz revolutioniert nicht nur die Forschung, sondern auch die Art und Weise, wie wissenschaftliche Studien geschrieben und veröffentlicht werden. Zuletzt drehte sich die Debatte darum, wie große Sprachmodelle genutzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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