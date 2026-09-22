Schwerin (ots) -Die bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 vertritt sie die Interessen von inzwischen mehr als 600 privaten Pflegeeinrichtungen im Land und setzt sich für eine verlässliche und zukunftsfähige pflegerische Versorgung ein. Das Jubiläum fällt in eine Zeit großer Herausforderungen für die Pflege wenige Tage nach der Landtagswahl."25 Jahre bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern sind ein Grund zum Feiern. Gleichzeitig ist dieses Jubiläum ein Anlass, den Blick nach vorn zu richten. Viele Themen, die die Pflege schon vor 25 Jahren beschäftigt haben, begleiten uns bis heute. Der Fachkräftemangel hat sich verschärft, die Bürokratie nimmt weiter zu und die wirtschaftlichen Belastungen für die Einrichtungen wachsen stetig", sagt der bpa-Landesvorsitzende Michael Beermann.Gerade in Mecklenburg-Vorpommern sei eine leistungsfähige pflegerische Infrastruktur unverzichtbar. Angesichts des demografischen Wandels, des hohen Anteils älterer Menschen und der großen Entfernungen im ländlichen Raum komme der Pflege eine Schlüsselrolle für die Daseinsvorsorge zu."Nach der Landtagswahl erwarten wir von den Verantwortlichen im Land jetzt, dass sie die Pflege mit dem Stellenwert behandeln, den sie verdient. Pflege ist kein Randthema der Sozialpolitik. Sie ist eine der entscheidenden Zukunftsaufgaben unseres Landes. Wer politische Verantwortung übernommen hat, muss jetzt auch Verantwortung für die Sicherung der pflegerischen Versorgung übernehmen", betont Beermann.Der bpa fordert von der neuen Landesregierung, die Rahmenbedingungen für Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste spürbar zu verbessern. Dazu gehören insbesondere der Abbau unnötiger Bürokratie, die Gewinnung und Bindung von Fachkräften, eine auskömmliche Finanzierung der pflegerischen Angebote sowie eine verlässliche Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern."Die Probleme sind seit Jahren bekannt. Jetzt müssen Lösungen folgen. Pflegeeinrichtungen brauchen keine weiteren Ankündigungen, sondern konkrete Entscheidungen. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich darauf verlassen können, auch künftig wohnortnah und qualitativ hochwertig versorgt zu werden", so Beermann.Rückblickend habe die Landesgruppe in den vergangenen 25 Jahren zahlreiche politische, wirtschaftliche und strukturelle Veränderungen begleitet, von den ersten Jahren der Pflegeversicherung über grundlegende Reformen der Pflegeausbildung bis hin zu den Herausforderungen während der Corona-Pandemie. Stets sei das gemeinsame Ziel geblieben, gute Rahmenbedingungen für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu schaffen."Die privaten Pflegeeinrichtungen und ihre Mitarbeitenden tragen tagtäglich Verantwortung für Tausende pflegebedürftige Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie verdienen Respekt, verlässliche Rahmenbedingungen und politische Unterstützung. Die neue Landesregierung wird sich daran messen lassen müssen, wie sie die Zukunft der Pflege gestaltet", so Beermann.Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung blickt die bpa-Landesgruppe gemeinsam mit Mitgliedern und Wegbegleitern auf die vergangenen 25 Jahre zurück. Neben der Mitgliederversammlung stehen fachliche Themen, eine Gesprächsrunde mit früheren Leitern der Landesgeschäftsstelle sowie der Austausch über die Zukunft der Pflege in Mecklenburg-Vorpommern im Mittelpunkt."25 Jahre bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern stehen für Engagement, Beharrlichkeit und eine starke Interessenvertretung der Pflege. Genau diese Stimme wird auch in Zukunft gebraucht. Denn die Herausforderungen sind groß und die Zeit zu handeln ist jetzt."Pressekontakt:Für Rückfragen: Dietmar Schmidt, bpa-Landesbeauftragter, Tel.: 0173 5186323, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6357097