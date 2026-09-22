Hamburg (ots) -Das Übungsszenario: Die Spannungen im Baltikum mit Russland haben sich verschärft und die NATO entsendet Truppen zur glaubwürdigen Abschreckung an die Ostflanke des Bündnisses, auch über den Hamburger Hafen. Situationen wie diese werden bei der Übung "Red Storm Charlie" von Bundeswehr und zivilen Behörden in der Zeit von Donnerstag bis Samstag (24. bis 26. September) in Hamburg geübt.Reporter: Cyberattacken, Sabotage oder vielleicht sogar Angriffe etwa auf die Stromversorgung: Potenziell könnten davon alle betroffen sein. Zwar sind dann zunächst die Behörden sowie der Bevölkerungsschutz gefragt, zum Teil aber auch die Bundeswehr, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger. Jürgen Bredtmann von der Bundeswehr in Hamburg:O-Ton 1 (Oberstleutnant Jürgen Bredtmann, 26,5 Sek.): "Wir müssen jetzt gemeinsam zur glaubwürdigen Abschreckung Truppe der NATO an die Ostflanke bringen können. Wir sind dieses Jahr mit 60 Institutionen, Behörden, aber auch zivilen Unternehmen in dieser Übung. Und wir werden ein Szenario beispielsweise haben, wo dann eine Drohne kommt. Wir werden mit Masse im Hafen, aber halt auch bei Airbus und am Flughafen üben. Und wenn dann die Hubschrauber sich von hier nach da, nach dort bewegen, wird also ganz Hamburg das im Zweifel mitkriegen."Reporter: Ziel der Übung: Alle Beteiligten - sprich Militär und Behörden sowie die Bürgerinnen und Bürger - wissen, was im Krisenfall zu tun ist, falls möglicherweise die gewohnte Infrastruktur nicht mehr wie sonst zur Verfügung steht. Noch mal Oberstleutnant Jürgen Bredtmann von der Bundeswehr in Hamburg:O-Ton 2 (Oberstleutnant Jürgen Bredtmann, 13,5 Sek.): "Ja, jede Hamburgerin, jeder Hamburger kann seinen persönlichen Beitrag leisten. Dazu gehört zum Beispiel so ein Vorrat an Trinkwasser und Lebensmitteln, sodass man vielleicht drei, vier, fünf oder zehn Tage auskommen kann. Und die Behörden und die Bundeswehr würden ja dann Zeit gewinnen, die Situation in den Griff zu kriegen."Abmoderationsvorschlag: In der Zeit von Donnerstag bis Samstag (24. bis 26.09.2026) kann es aufgrund der Übung "Red Storm Charlie" in Hamburg zu Fluglärm durch den Einsatz von Hubschraubern kommen. Außerdem kommt es in einigen Bereichen der Stadt zu Militärtransporten. Die Bundeswehr teilte mit, dass Behinderungen - sofern möglich - vermieden würden.Mehr zum Thema unter www.bundeswehr.de.Das Manuskript sowie Audiobeiträge und O-Töne zu Red Storm Charlie 2026 finden sie unter folgenden Link: WebShare - RSC26 (https://webshare.opfuekdobw.de/index.php/s/ZaeXLwy4LKxKrCM)Pressekontakt:Landeskommando HamburgOberstleutnant Jürgen BredtmannOsdorfer Landstraße 36522589 HamburgTel: 040 86648 4120Mail: pressestellelkdohh@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179237/6357096