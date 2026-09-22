Die Influencer-Kampagne "Xinjiang Vibes"

URUMQI, China, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Herbstausgabe der Influencer-Kampagne "Xinjiang Vibes" startete am 16. September in der Präfektur Tacheng in der Autonomen Region Xinjiang Uygur im Nordwesten Chinas. Mehr als 20 Blogger, Influencer und ausländische Journalisten aus 14 Ländern - darunter Großbritannien, Frankreich, Venezuela, Ungarn und Brasilien - haben sich zu einer siebentägigen Reise eingefunden, um die herbstlichen Landschaften der Region, das Alltagsleben und die jüngsten Veränderungen kennenzulernen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link verfügbar.

Die Routen wurden durch das Ziehen aus "Überraschungskisten" festgelegt. Die Kreativen haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt und besuchen sieben Landkreise und Städte in ganz Tacheng. Eine Gruppe reist durch den autonomen Kreis Hoboksar in der Mongolei sowie durch die Städte Wusu und Shawan. Auf ihrer Reise haben sie frische Kamelmilch probiert, sind an spiegelglatten Salzseen entlanggewandert, haben intelligente Baumwollernter bei der Arbeit beobachtet, Reis geerntet, Garnelen in Teichen gefangen und Halt gemacht am Anjihai-Grand-Canyon, in der Stadt Anjihai - bekannt als "Chinas Chili-Stadt" - sowie in Shawan, wo das berühmte "Dapanji", das Hähnchen vom großen Teller, serviert wird.

Die andere Gruppe führt durch die Stadt Tacheng, den Kreis Yumin, den Kreis Toli und den Kreis Emin. Die Reise führt zum Hafen von Baktu, in dem seit über 260 Jahren grenzüberschreitender Handel stattfindet; zum Tacheng-Akkordeonmuseum, in dem mehr als 1.000 Instrumente aus über zehn Ländern ausgestellt sind; zu den Bashbay-Schaf- und Saflorfarmen in Yumin; sowie zum Windschutzwald und zu einer Dombra-Werkstatt in Toli.

Unterwegs haben die Filmemacher festgehalten, was sie gesehen haben: Erntehelfer, die auf goldenen Maisfeldern arbeiten, Akkordeonmusik, die in der Abenddämmerung durch die Straßen der Altstadt schwebt, Einheimische und Besucher, die gemeinsam Köstlichkeiten zubereiten, sowie Traditionsbewahrer, die vor Ort ihr Handwerk vorführen. Durch ihre Kameras erreichen diese Alltagsszenen Zuschauer weit über Tacheng hinaus.

Die Kampagne "Xinjiang Vibes" begann im Mai mit einer Frühjahrsausgabe in Ili und folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten, wobei jede Ausgabe die Landschaften und Menschen der Region zu dieser Jahreszeit einfängt. Beiträge zur Herbsttournee werden weiterhin in den sozialen Medien sowie in den Medien im In- und Ausland veröffentlicht.

Kontaktperson: Frau Xie, Tel.: 86-10-63074558