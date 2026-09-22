Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Montag eine Aussage zum dualen Gesundheitssystem gemacht, die hohe Wellen geschlagen hat. Sie suggerierte ein Gerechtigkeitsproblem zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Vermittlerverbände wie AfW und BVK haben sich schon kritisch geäußert. Das enttäuschende Ergebnis bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern scheint Spuren beim Bundeskanzler zu hinterlassen. Denn kurz danach, am Montagabend, tätigte Friedrich Merz in Berlin eine Aussage, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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