Baden-Baden (ots) -80-minütiger Dokumentarfilm von Lena Leonhardt am 5. Oktober 2026 um 22:20 Uhr im Ersten und am selben Tag vorab in der ARD MediathekHéléne Huby gründet 2021 als erste Frau ein privates Raumfahrtunternehmen. Ihr Ziel: dem dominierenden Player SpaceX von Elon Musk die Stirn zu bieten. Ihre Raumkapsel soll Europa unabhängiger machen im neuen Wettlauf ins All. Der Film begleitet die Pionierin über mehrere Jahre hinweg. Alles hängt an einem ersten Start ihrer Kapsel in den USA. Das Risiko zu scheitern, ist extrem hoch. Der Film "Ganz nach oben" von Lena Leonhardt wird am 5. Oktober um 22:20 Uhr im Ersten gezeigt und ist ab Sendedatum in der ARD Mediathek zu sehen.Héléne Huby, unangepasste Quereinsteigerin und vierfache Mutter, hat eine Mission: Gemeinsam mit ihrem Team ist sie dabei, in kürzester Zeit eine wiederverwendbare Raumkapsel zu entwickeln, die Europa unabhängigen Zugang zum Weltall sichern soll.Die private Raumfahrtbranche wächst rasant. Vielen gilt sie als der nächste Billionenmarkt. Doch es tobt auch ein geopolitischer Wettbewerb, in den Europa spät gestartet ist. Aber die Europäerinnen und Europäer wollen sich unabhängiger machen: Im September unterzeichnete die Europäische Weltraumbehörde ESA einen Auftrag mit Hubys Firma The Exploration Company (TEC) im Gesamtwert von bis zu 760 Millionen Euro.LangzeitbegleitungÜber Jahre hinweg zeigt der Film Héléne Huby in Verhandlungen mit Investor:innen und politischen Entscheidungsträger:innen, in Momenten, in denen Projekte ins Wanken geraten und in Situationen, in denen Entscheidungen unter extremem Druck getroffen werden müssen.Ihr Unternehmen muss sich beweisen. Alles hängt an einem ersten Start ihrer Raumkapsel in den USA. Es ist ein Leben zwischen Kontinenten, Flughäfen, Hotelzimmern und Konferenzräumen. Termine ohne Pause, Entscheidungen ohne Aufschub. Je weiter ihr Unternehmen wächst, desto schwieriger wird es, Ambition, Idealismus und Privatleben zu vereinen.Niederlagen und VisionenGleichzeitig muss Huby auch erste Niederlagen einstecken und ihr Team trotzdem motivieren, weiterzumachen. Sie hält weiter an dem Ziel fest, in einem globalen Machtgefüge zu bestehen und eine demokratische Vision in einem Umfeld durchzusetzen, das von Kapital und Macht geprägt ist. Der Film von Lena Leonhardt zeigt, wie sich dieser Widerspruch zuspitzt. Während Huby versucht, ein System zu verändern, droht sie selbst ein Teil davon zu werden. Am Ende steht eine offene Frage: Welchen Preis ist sie bereit, für ihren Entwurf einer besseren Zukunft zu bezahlen? "Ganz nach oben" erzählt von einem Wettlauf, dessen Ausgang offen ist - und von der Erkenntnis, dass die Entscheidungen, die heute im All getroffen werden, das Leben von Morgen auf der Erde bestimmen werden."Ganz nach oben" läuft am 5. Oktober 2026 um 22:20 Uhr im Ersten und ist bereits am selben Tag vorab in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) zu sehen.Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.deDie Doku ist eine Produktion der Beetz Brothers film production in Koproduktion mit Südwestrundfunk, Filmallee GmbH und Imagissime S.A.S.Der Film wird erst kurz vor der Ausstrahlung fertig und dann hier im ARD-Vorführraum (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse/vorfuehrraum) zur Verfügung gestellt.Weitere Informationen unter: http://swr.li/ganz-nach-oben-vom-wettlauf-ins-weltallNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6357103