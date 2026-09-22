DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. September (vorläufige Fassung)
=== 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis *** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO Akram spricht bei Finanzkonferenz der Bank of America *** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu "Digital banking, digital supervision: innovation, resilience and scale" *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,6 zuvor: 48,5 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 50,5 zuvor: 51,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 49,6 zuvor: 49,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 52,0 *** 10:00 FR/OECD, Zwischenbericht zum Wirtschaftsbericht *** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, Pk zum Ergebnis 1H *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,7 *** 11:00 DE/IG Metall, Endgültige Tarifforderung für die Metall- und Elektroindustrie 2026 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 55,7 zuvor: 56,5 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,9 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center for Monetary an Banking Studies *** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect" *** - EE/EZB-Ratsmitglied Kaasik, Rede bei Wirtschaftskonferenz - US/US-Präsident Trump begrüßt Chinas Staatspräsidenten Xi zum Staatsbesuch - JP/Börsenfeiertag: Japan ===
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September 22, 2026 10:07 ET (14:07 GMT)
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