DJ PTA-DD: Amadeus Fire AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Amadeus Fire AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Frankfurt am Main (pta000/22.09.2026/16:09 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dennis Gerlitzki 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Amadeus Fire AG b) LEI 391200TJJ820ZDHNFJ33 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0005093108 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 17,04 EUR 7.344,24 EUR 17,02 EUR 629,74 EUR 17,14 EUR 7.215,94 EUR 17,12 EUR 7.875,20 EUR 17,10 EUR 10.516,50 EUR 17,08 EUR 614,88 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 17,0982 EUR 34.196,50 EUR e) Datum des Geschäfts 22.09.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)
(Ende)
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Aussender: Amadeus Fire AG Hanauer Landstraße 160 60314 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 69 96876 180 E-Mail: IR@amadeus-fire.de Website: group.amadeus-fire.de ISIN(s): DE0005093108 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1790086140866 ]
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September 22, 2026 10:09 ET (14:09 GMT)