In einem impulslosen Handel robbte sich der DAX heute zwar kurzzeitig an die Marke von 25 800 Punkten heran. Doch dann ging ihm die Kraft aus und Gewinnmitnahmen drückten den deutschen Leitindex wieder zurück auf den Vortagsschluss.

Unterstützung kam auch heute zunächst vom Ölmarkt. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges im Iran hatte bereits zum Wochenauftakt für fallende Energiepreise gesorgt. Dieser Trend setzt sich heute fort. Die Sorte Brent fiel kurzzeitig sogar wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar. Jetzt muss allerdings aus dem Unterschreiten der runden Marke ein nachhaltiger Abwärtstrend werden, damit daraus ein stärkerer Impuls für den DAX entsteht. Lediglich ein kurzer Ausflug nimmt den Anlegern ihre Inflationssorgen nicht.

Entscheidend dafür aber bleibt die Entwicklung im Nahen Osten. Eine nachhaltige diplomatische Lösung könnte nicht nur die geopolitischen Risiken reduzieren, sondern über niedrigere Energiepreise gleichzeitig den Inflationsdruck verringern. Damit würde einer der größten Belastungsfaktoren für Aktien und Anleihen der vergangenen Wochen an Bedeutung verlieren.

Unterstützung für die Wall Street kam von den heute veröffentlichten ADP-Arbeitsmarktdaten, die besser als erwartet ausfielen. Sie liefern ein weiteres Indiz für eine robuste US-Konjunktur und stärken damit das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig nehmen sie den Anlegern zunächst etwas die Sorge, dass weitere Zinserhöhungen die Konjunktur zu stark belasten könnten.

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