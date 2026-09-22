München (ots) -- Franz Hinterbrandner und Max Reichel werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Factual-Entertainment-Format" für Produktion und Kamera in "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" ausgezeichnet.- Nathan Goldblat wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste investigative Leistung" für die Dokumentationsserie "How to kill a puppy and get rich - Die Hunde-Mafia" ausgezeichnet.- Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Die ausgezeichneten Beiträge zeigen eindrucksvoll die große Bandbreite und Qualität des diesjährigen Wettbewerbs. 'In höchster Not - Bergretter im Einsatz' liegt mir dabei besonders am Herzen und macht die herausragende Arbeit unserer Bergretter eindrucksvoll und hautnah erlebbar."- Publikumsvoting für die "Beliebteste Familienshow": noch bis zum 4. Oktober 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting (http://www.blauerpanther.com/Publikumsvoting) abstimmenGroße Freude heute in der Sendung "Wir in Bayern" im BR Fernsehen: Die Moderatorin Sandra Bouscarrut verkündete nicht nur, sondern begrüßte auch, gemeinsam mit Michael Renner, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Ramsau, direkt zwei weitere Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der Live-Sendung:Franz Hinterbrandner und Max Reichel werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Factual-Entertainment-Format" für Produktion und Kamera in "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" (Timeline Production im Auftrag des Bayerischen Rundfunks für die ARD Mediathek) ausgezeichnet.Die Jury (Auszug): "Den Machern dieser Serie ist es gelungen, klassische Retterformate konsequent weiterzuentwickeln und zu einem modernen, bildgewaltigen Blaulichtformat zu produzieren. (...) Die Serie verzichtet auf Sprechertexte und erzählt konsequent aus der Sicht der Retterinnen und Retter, die dafür mit Bodycams und 360-Grad-Kameras ausgestattet sind. So liefern sie selbst spektakuläre Bilder von Rettungen aus Gletschern und Felswänden und vermitteln ein fesselndes Live-Gefühl, das die Einsätze hautnah erlebbar macht. Retrospektiv aufgenommene Interviews vertiefen die Einblicke in ihre Entscheidungen und ihre Arbeit. (...) Auch die Bergwelt ist weit mehr als nur Kulisse: Sie wird zum eigenständigen Protagonisten. Kaum ein anderer Einsatzort kann innerhalb weniger Minuten sein Gesicht so drastisch verändern - vom idyllischen Ausflugsziel zur lebensgefährlichen Naturgewalt. (...) Gleichzeitig gelingt es dem Format, gesellschaftlich relevante Themen organisch einzubinden. (...) "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" setzt damit neue Maßstäbe im Genre der Blaulichtreihen."Franz Hinterbrandner, Geschäftsführer Timeline Production: "Wenn andere an ihre Grenzen kommen, gehen sie noch einen Schritt weiter. Wir sind unglaublich stolz, mit 'In höchster Not' den Blauen Panther 2026 gewonnen zu haben. Danke an unser gesamtes Film- und Produktionsteam. Dieser Preis gehört vor allem den Menschen, deren Geschichten wir erzählen durften: den Frauen und Männern der Bergwacht, die rausgehen, wenn andere nicht mehr weiterkommen. Menschen, die helfen und retten - oft ehrenamtlich, aus Überzeugung und mit einer unglaublichen Leidenschaft. Wir durften ihnen ein Stück weit über die Schulter schauen. Der Blaue Panther ist für uns deshalb mehr als ein Fernsehpreis: Er ist eine Würdigung des Ehrenamts und all jener, die helfen, wenn es wirklich darauf ankommt. Danke, dass ihr da seid, wenn andere euch brauchen."Ebenfalls exklusiv vorab auf Social Media wurde der Preisträger für die "Beste investigative Leistung" des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 veröffentlicht:Nathan Goldblat wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste investigative Leistung" für die Dokumentationsserie "How to kill a puppy and get rich - Die Hunde-Mafia" (Film Five GmbH im Auftrag von Joyn / Pro Sieben) ausgezeichnet.Die Jury (Auszug): "Nathan Goldblat zeigt mit 'How to kill a puppy and get rich - Die Hunde-Mafia', welche Wirkung eine investigative Dokumentation entfalten kann. Die Serie deckt die grausamen Machenschaften hinter einem System auf, das aus dem Leid von Straßenhunden Profit schlägt. Damit macht Nathan Goldblat ein Thema sichtbar, das bislang kaum öffentliche Aufmerksamkeit erhalten hat."Nathan Goldblat: "Ich freue mich unendlich! Der Blaue Panther, gerade in der Kategorie Journalismus und Information, ist für mich eine ganz besondere Auszeichnung. Die Dokumentation ist mein erstes Projekt in so einer Größenordnung. Als Neuling zeigt mir dieser Preis, dass wir den hohen Qualitätsanspruch, den ich an das Projekt hatte, erreicht haben. Ein unendliches Danke an die Seven.One Entertainment Group, die die Umsetzung finanziell ermöglicht und an uns geglaubt hat, und natürlich an das gesamte Team, ohne das so etwas niemals möglich gewesen wäre!"Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Die ausgezeichneten Beiträge zeigen eindrucksvoll die große Bandbreite und Qualität des diesjährigen Wettbewerbs. 'In höchster Not - Bergretter im Einsatz' liegt mir dabei besonders am Herzen: Die Serie macht die herausragende Arbeit der Bergrettung auf besondere Weise erlebbar. Bodycams und 360-Grad-Kameras bringen die Zuschauer mitten hinein in anspruchsvolle Rettungseinsätze der Bayerischen Bergwacht und zeigen eindrucksvoll, was es braucht, um Menschen selbst in schwierigsten Situationen zu helfen: höchste Professionalität, intensive Vorbereitung, modernste Technik und entschlossenes Handeln. Zugleich rückt die Serie die Menschen in den Mittelpunkt, die dabei Verantwortung übernehmen und sich ehrenamtlich für andere einsetzen. Ein starkes Format, das großen Respekt vor der Leistung unserer Bergretter vermittelt und das Blaulichtgenre überzeugend weiterentwickelt."Voting für den Publikumspreis "Beliebteste Familienshow" bis zum 4. Oktober 2026Die Zuschauerinnen und Zuschauer können noch bis zum 4. Oktober 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting abstimmen, welche der drei von der Jury als "Beliebteste Familienshow" nominierten Shows den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 21. Oktober 2026 bei der großen Award Show mit nach Hause nehmen darf. Zur Wahl stehen:- "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn/ ProSieben)- "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume (i&u Studios GmbH im Auftrag des NDR für Das Erste)- "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab (Raab Entertainment im Auftrag von RTL)Unter allen berechtigten Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern werden 2 x 2 Tickets für die große Award-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 21. Oktober 2026 in München verlost.Und: Es wird einen weiteren Publikumspreis geben. Vom 6. bis zum 21. Oktober 2026 sind die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut gefragt und können über den Preis "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" abstimmen. Nähere Informationen hierzu folgen.Diese Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 stehen bereits festWie im vergangenen Jahr setzt das Showkonzept des von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produzierten "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auch 2026 konsequent die Ausgezeichneten szenisch in den Mittelpunkt. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Preisträgerinnen und Preisträger im Vorfeld des Blauen Panther kommuniziert und erhalten einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt.Über den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" darf sich in diesem Jahr Johannes B. Kerner freuen. Er wurde von Dr. Markus Söder per Live-Schalte in einer Aufzeichnung seiner erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" überrascht.Michael Souvignier und Till Derenbach werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Dokumentationsdrama" und die herausragende Produktionsleistung in "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" (Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit der Spiegel TV GmbH, im Auftrag von NDR, BR, SWR, WDR, RBB, MDR, HR, SR und Radio Bremen für die ARD) ausgezeichnet.Markus Brauckmann (herausragendes Drehbuch) und Christian Twente (herausragende Regie) werden mit dem Blauen Panther 2026 für den "Besten Dokumentarfilm" von "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" (LEONINE Documentaries im Auftrag von Sky Deutschland) ausgezeichnet.Staraufgebot in der Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ab 17 UhrDurch die große Award Show führt in diesem Jahr erneut ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek.Schon bevor die große Show startet, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Pre-Show ab 17 Uhr auf ein tolles Staraufgebot bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren live im Stream freuen: Auf dem Blue Carpet empfängt Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) die Stars. Cathy Hummels (@cathyhummels) ist in diesem Jahr als VIP- & Backstage-Moderatorin in der BMW Welt unterwegs und blickt für die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen und spricht mit den Gästen. In der Streaming Lounge dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) freuen, die mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen. Ab 19 Uhr feiern die beiden mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Watch Party zur Live-Show auf den Twitch-Kanälen von Rocket Beans TV und Starletnova sowie bei YouTube auf dem Kino+-Kanal von RBTV.Die Pre-Show (ab 17 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird am gleichen Abend im BR Fernsehen ab 22:45 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung steht anschließend in der ARD Mediathek, im ZDF Streaming-Portal und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ die Pre-Show und die Award Show live streamen.Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2026 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (ehem. Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Dániel Koren (RTL Deutschland), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Amazon MGM Studios), Prof. Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München a.D.), Marco Risch (Content Creator & Creative Director), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award":- BMW, offizieller Mobility- und Locationpartner- Disney+, Partner- THE SPOT media & film, offizieller Medienpartner- TiVo, offizieller Smart TV & Streaming Tech PartnerDie Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther für deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ist in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media". In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" sind zudem Publikumspreise möglich. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und seit 2025 von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE München (21. - 23. Oktober 2026) statt, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram:https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok: https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/6356753