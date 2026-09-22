München (ots) -Große Anerkennung für eine außergewöhnliche BR-Produktion: Franz Hinterbrandner und Max Reichel, die Produzenten der BR-Dokuserie "In höchster Not - Bergretter im Einsatz", werden mit dem "Blauen Panther - TV & Streaming Award 2026" in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment Format" für Produktion und Kamera ausgezeichnet. Die beiden Filmemacher wurden heute Nachmittag in der Sendung "Wir in Bayern" im BR Fernsehen als Preisträger bekanntgegeben. Die Verleihung findet am 21. Oktober statt.Björn Wilhelm, BR-Programmdirektor Kultur: "Mit 'In höchster Not' ist es Max Reichel und Franz Hinterbrandner, ihrem Team und unserer BR-Redaktion gelungen, eine herausragende Dokuserie zu schaffen - handwerklich exzellent produziert, immer authentisch und mit großer Zuneigung zu ihren Protagonisten erzählt. Sie machen die wertvolle ehrenamtliche Arbeit der Bergretterinnen und Bergretter sichtbar und sind dabei so nah dran an den Einsätzen der Retterinnen und Retter, wie man es zuvor noch nie gesehen hat. Wir und unzählige Fans hoffen auf viele weitere Staffeln und gratulieren Franz Hinterbrandner und Max Reichel sowie dem gesamten Team von Timeline Production herzlich zu dieser hochverdienten Auszeichnung."Auszug aus der Jurybegründung: "Den Machern dieser Serie ist es gelungen, klassische Retterformate konsequent weiterzuentwickeln und zu einem modernen, bildgewaltigen Blaulichtformat zu produzieren. (...) Auch die Bergwelt ist weit mehr als nur Kulisse: Sie wird zum eigenständigen Protagonisten. Kaum ein anderer Einsatzort kann innerhalb weniger Minuten sein Gesicht so drastisch verändern - vom idyllischen Ausflugsziel zur lebensgefährlichen Naturgewalt. (...) Gleichzeitig gelingt es dem Format, gesellschaftlich relevante Themen organisch einzubinden. (...) "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" setzt damit neue Maßstäbe im Genre der Blaulichtreihen."Die Dokuserie "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" begleitet die Bergwachten Grainau, Ramsau und zuletzt auch Bad Reichenhall bei echten Einsätzen in den bayerischen Alpen. Die von der Bad Reichenhaller Firma Timeline Production im Auftrag des BR produzierte Serie ist eine der bisher aufwändigsten Doku-Produktionen für die ARD Mediathek. Gedreht wird teils unter Extrembedingungen von den Kamerateams, aber auch mit Bodycams und 360-Grad-Kameras, die die Bergretter und Bergretterinnen bei ihren Einsätzen stets bei sich tragen. Die Dokuserie ist ein echter Publikumsmagnet, die Folgen der ersten beiden Staffeln wurden in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/in-hoechster-not-bergretter-im-einsatz/staffel-1/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9GMjAyNFdPMDA0MjM3QTA/1) bereits mehr als 19 Millionen Mal abgerufen und sind dort noch verfügbar. Derzeit wird die zweite Staffel von "In höchster Not" auch im BR Fernsehen gezeigt - immer montags um 20.15 Uhr. Eine dritte Staffel ist bereits in Produktion und soll 2027 starten.Die Preisverleihung im BR-ProgrammDie Award Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" (früher Bayerischer Fernsehpreis) findet am Mittwoch, 21. Oktober 2026, in der BMW Welt München statt. In der ARD Mediathek wird die Preisverleihung live ab 19.00 Uhr gestreamt, das BR Fernsehen zeigt sie am selben Abend zeitversetzt um 22.45 Uhr. Weitere Infos unter blauerpanther.com.Ebenfalls ausgezeichnet wird, wie bereits am Sonntag bekanntgegeben wurde, "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen", eine ARD-Produktion unter Federführung von NDR und BR, in der Kategorie "Bestes Dokumentationsdrama". Die Produzenten Michael Souvignier und Till Derenbach werden für ihre "konsequent filmische Inszenierung" und die "dichte Dramaturgie" geehrt."Wir in Bayern" zum NachschauenDie Sendung "Wir in Bayern" vom heutigen Dienstag, 22.9., sowie den Talk von Moderatorin Sandra Bouscarrut mit den beiden designierten Preisträgern Franz Hinterbrandner und Max Reichel sowie Michael Renner, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Ramsau, ist hier in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/wir-in-bayern/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9icm9hZGNhc3RTZXJpZXM6L2JyZGUvZmVybnNlaGVuL2JheWVyaXNjaGVzLWZlcm5zZWhlbi9zZW5kdW5nZW4vd2lyLWluLWJheWVybg) abrufbar.Fotos aus dem "Wir in Bayern"-Talk finden Sie am späteren Nachmittag unter diesem Link:https://share.ard-zdf-box.de/s/fXS6RwSew7xGTdTPressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6356751