Russland will keinen Waffenstillstand. Das hat Kremlsprecher Dmitri Peskow unmissverständlich klargestellt, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut eine begrenzte Waffenruhe ins Gespräch gebracht hatte. Putin stehe für einen dauerhaften Frieden, eine Waffenruhe bringe im Grunde nichts, so Peskow gegenüber russischen Staatsmedien. Moskau sieht Ukraine unter Druck Der Kreml wertet Selenskyjs Vorstoß als Zeichen wachsender Schwäche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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