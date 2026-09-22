Die Adidas-Aktie hat sich heute spürbar von der Chartunterstützung bei rund 140,00 € gelöst. Am Nachmittag notierte das Papier mit einem Plus von 3,7 Prozent bei 148,50 €. Damit kletterte die Aktie erstmals seit Ende Juli wieder über die 21-Tage-Linie, was charttechnisch ein positives Signal ist. Analyst setzt Kursziel von 200,00 € Auslöser für die Erholung war eine Kaufempfehlung des US-Finanzdienstleisters StoneX. Analyst Zeyn Burak setzte ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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