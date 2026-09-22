Und wieder einmal gibt es Grund zum Jubeln im exklusiven Rohstoff Anleger Club: Die Aktie von Capricorn Energy hat Anlegern, die früh auf den britischen Öl- und Gas-Titel gesetzt haben, unter Einbeziehung von Dividenden einen außergewöhnlichen Gewinn von fast 300% beschert. Gewinnmitnahme nach gut fünf Jahren Rohstoffqueen Miriam Kraus beweist einmal mehr ihr Gespür für aussichtsreiche Rohstoffwerte. Bereits im April 2021 wurde Capricorn Energy erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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