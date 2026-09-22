Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Nach Bitcoin und Kaspa folgt heute noch ein Blick auf Cardano, denn auch hier hat sich die charttechnische Lage zuletzt deutlich verbessert. Seit dem Junitief bei rund 0,139 US$ hat ADA mittlerweile rund +80% zugelegt und mit aktuell etwa 0,25 US$ zugleich die wichtige Marke bei 0,2395 US$ zurückerobert. Damit scheint sich ein neuer Aufwärtstrend etabliert zu haben. Cardano-Ökosystem macht Fortschritte Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de